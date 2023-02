Marrëveshjet në Malin e Zi, Balluku flet për Klan News

19:20 27/02/2023

Zv.kryeministrja: Ne sot po investojmë në një sistem totalisht të ri hekurudhor

Gjatë mbledhjes mes dy qeverive, të Shqipërisë dhe të Malit të zi, u nënshkruan marrëveshje në sektorin e energjisë dhe të infrastrukturës. Pas mbledhjes së dy qeverive, Belinda Balluku, zëvendës kryeministre tha për Klan News se bëhet fjalë për tre projekte të firmosura me homologun e saj.

“Projekti i Korridorit Blu siç është projekti i LNG-së, i gazit të lëngshëm.Pra, ajo që ne po bëjmë sot në Shqipëri është pjesë e parë e 33 kilometrave që do të përfshihet në të ardhmen në transmetimin e gazit. Zhvillimi hekurudhor, Shqipëria tashmë ka fituar një projekt i cili do të mbështetet nga fondet e Bashkimit Evropian dhe është hekurudha Vorë-Hani i Hotit.”

Të dy vendet Shqipëria dhe Mali i Zi do të ndërtojnë së bashku Urën mbi Lumin Buna.

“Ura do të jetë 300 metra, e cila është dizenjuar edhe sipas një formati që i përshtatet natyrës së zonës ku lidhet Mali i Zi me Shqipërinë. Menjëherë pasi dy qeveritë vendosin buxhetimin që duhet të jetë 50/50 midis palëve, ne do të nisim nga puna.

Balluku dha detaje të punës për projektin e gazit të lëngshëm dhe të ndërtimit të hekurudhës Vorë-Han i Hotit.

“Ne sot po investojmë në një sistem totalisht të ri hekurudhor, të modernizuar ku si vagonët, ashtu edhe mënyra e transmetimit, pra përmës shinave do të jetë e elektrifikuar. Në kufi do të përballemi me një hekurudhë të ndërtuar para viteve ’70.

Për zv.kryeministren Balluku marrëveshjet e nënshkruara me Malin e Zi janë të rëndësishme për sigurinë energjetike të rajonit.

