Marrin banesa të reja 16 familje të Lezhës

Shpërndaje







16:45 22/04/2022

Rama: Premtim i mbajtur pas fjalës së dhënë

Të mbetur në qiell të hapur pas tërmetit të Nëntorit 2019, gëzimin e madh që do të futen në apartamentet e reja si pjesë e programit të rindërtimit, 16 familjet e komunitetit rom dhe egjiptian të Lezhës e kanë shprehur dhe nëpërmjet një kënge të krijuar për kompleksin e ri të banesave.

Edi Rama, që përpara se të vishte “kostumin e kryeministrit” ka guxuar të luajë me vegla muzikore me përfaqësues të këtij komuniteti, me seriozitet u tregoi se është njeri i fjalës së mbajtur.

Në Lezhë po vijon programi rindërtimit dhe në lagjen Gurra dhe atë 10.

Me grumbulluesit e qumështit po në qarkun e Lezhës, ripërsërit se politikat e bujqësisë së qeverisë së tij do të mbështesin vetëm ata fermerë që bashkohen.

Në turin inspektues të projekteve në këtë bashki, Rama u ndal të shohë dhe fasadat e rikonstruktuara të objekteve buzë Drinit.

Tv Klan