Marrja e refugjatëve, Rama: Paragjykohemi se s’jemi në BE

18:16 27/11/2023

Kryeministri: Marrëveshja me Italinë me kriteret e BE

Kryeministri Edi Rama e ka një shpjegim për të gjitha kritikat ndaj marrëveshjes së nënshkruar me Italinë për marrjen e refugjatëve. Gjatë një bashkëbisedimi online në Këshillin e Atlantikut, kreu i qeverise tha se paragjykimi vjen për shkak se Shqipëria nuk është anëtare e BE.

“Marrëveshja është 100% në kuadrin e kritereve të BE. Arsyeja pse ka ndodhur gjithë kjo zhurmë është një dhe e vetmja. Tregon paragjykim, asgjë më shumë kundrejt vendit tonë dhe vendeve që nuk janë anëtarë të BE, ndërkohë vendet që janë anëtarë të BE hezitojnë të tregojnë një solidaritet të tillë. I shoh komentet dhe kritikat me njëlloj keqardhjeje po nuk është se ka ndonjë rëndësi.”

Kreu i qeverisë foli edhe për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, ku vlerësoi qasjen e ndryshuar ndaj rajonit.

“Ka ndryshim të madh krahasuar me qëndrimin e BE, në vullnetin e BE krahas rajonit tonë krahasuar me disa vite më parë. Kam qenë kritik ndaj qëndrimit dhe qasjes pasive të BE. Por kjo ka ndryshuar, edhe nga agresioni rus. Kështu që ideja e rajonit si një pasuri shumë e rëndësishme për BE është bërë dhe me fakte. Tani jemi ndryshe dhe çdo gjë për Shqipërinë do të vijë me kohën”.

Preku edhe situatën në Kosovë, ku shfrytëzoi këtë komunikim për t’i drejtuar një thirrje Albin Kurtit.

“Jam i kënaqur të dëgjojë se shumë e asaj që ishte në përmbajtjen e propozimit tim është bërë pjesë e BE. Ajo çfarë unë di është që nëse autoritetet e Kosovës do t’i përmbahen asaj që kanë nisur siç është shprehur dhe nga kryeministri Kurti në Bruksel, kjo do të jetë e jashtëzakonshme për hir të Kosovës dhe e jashtëzakonshme për hir të rajonit”.

Kryeministri Rama nuk e sheh rajonin të paprekshëm dhe nga konflikti i Hamasit dhe Izraelit për këtë arsye bëri thirrje që ndërkombëtarët të jenë të vëmendshëm dhe të marrin masa.

