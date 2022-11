Marsela Çibukaj sjell “I paftuar” në “Kënga Magjike”, ka një mesazh për Vitmarin: Nëse sillet keq…

20:09 13/11/2022

Marsela Çibukaj është një nga zërat më të veçantë të muzikës shqiptare. Që në fëmijëri ajo është angazhuar me koncerte të ndryshme të orientuara përgjithësisht në rrymat jazz, blues, soul. Ndër vite është angazhuar edhe si moderatore eventesh dhe emisionesh të ndryshme televizive përfshi këtu “E Diela Shqiptare”, por edhe si bashkë-moderatore e “Kënga Magjike 2021”.

Këtë radhë ajo rikthehet në këtë festival me këngën “I paftuar”. E pyetur nga Arditi nëse e ka lexuar Vitmari tekstin e këngës, Marsela i është përgjigjur se po dhe se shpreson që mos ta marri personale, por shton me të qeshur “nëse sillet keq me siguri do jetë i paftuar në tryezën time dhe në funeralin e dashurisë”.

Ardit Gjebrea: E quan veten zonja apo zonjusha e pikëpyetjeve, pse? Cila është pikëpyetja më e madhe që ke në këtë moment?

Marsela Çibukaj: Unë kam këtë, nuk e di nëse është ves apo virtyt, por i vë gjithmonë gjërat në dyshim, pra po bëj mirë? Po. Po ta rimendoj edhe një herë, po bëj mirë, po bëj shumë mirë, pak mirë apo mund të bëja dhe më shumë. Kjo është me siguri enigma më e madhe për mua që do vazhdoj ta kem dhe në përpjekjen që të bëj gjithmonë e më mirë. Tani në këtë momente kam shumë pikëpyetje, por kam përshtypjen se kur të filloj notat e para të këngës është momenti që pikëpyetjet të marrin përgjigjet e tyre vet.

Ardit Gjebrea: Kënga jote titullohet i paftuar. Jam shumë kureshtar Vitmari e ka lexuar tekstin e këngës?

Marsela Çibukaj: E ka lexuar! Unë shpresoj shumë që mos ta ndiej personale si gjë, sepse do të ishte shumë shqetësuese. Gjithsesi edhe nëse sillet keq me siguri do jetë i paftuar në tryezën time dhe në funeralin e dashurisë./tvklan.al