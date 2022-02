Marshi i unitetit për Ukrainën zhvillohet në KIiev

Shpërndaje







21:21 12/02/2022

Protestuesit në Kiev deklaruan se nuk kanë frikë nga kërcënimet e Putinit ndaj nuk i pranojnë ultimatumet e tij. Ata ishin të bindur se do t’i rezistonin agresionit të mundshëm rus pavarësisht situatës që mund të krijohet me udhëheqjen politike të shtetit.

Marshuesit mbajnë në duar pankarta me mbishkrimet “Thuaj jo Putinit”, “ukrainianët do të rezistojnë” dhe “Donetsk është Ukrainë” dhe valëviten flamujt e Ukrainës.

Organizatorët thanë se qëllimi kryesor i protestes është tërheqja e vëmendjes shtesë botërore ndaj fatit të Ukrainës dhe parandalimit të agresionit rus. Protestat erdhën ndërsa tensioni po rritet, me qindra mijëra trupa ruse gati për t’u hedhur në aksion. Presidenti amerikan Joe Biden dhe Presidenti rus Vladimir Putin pritet të zhvillojnë një bisedë telefonike mes shqetësimeve në rritje për një pushtim të afër të Ukrainës nga Rusia.

Uashingtoni thotë se ka marrë njoftime nga agjencitë e zbulimit se pushtimi mund të ndodhë të mërkurën.

Ambasada amerikane në Kiev ka nisur evakuimin e personelit të saj. Përveç Shteteve të Bashkuara, më shumë se 10 vende i bënë të njëjtën thirrje bashkatdhetarëve të tyre, duke përfshirë Britaninë e Madhe, Holandën, Finlandën, Letoninë, Estoninë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Izraelin, Japoninë dhe Korenë e Jugut.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka zhvilluar nderkohe një bisedë telefonike me homologun e tij rus, Sergey Lavrov ku bëri të qartë se rruga diplomatike për zgjidhjen e krizës mbetet e hapur, por kjo do të kërkonte që Moska të ulte tensionet e të angazhohej në bisedime me mirëbesim. Blinken përsëriti se nëse Moska ndjek rrugën e agresionit dhe pushton Ukrainën, kjo do të rezultonte në një përgjigje të vendosur, masive dhe të bashkuar, transatlantike. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov akuzoi SHBA-të. dhe aleatët e saj për të ndjekur një “fushatë propagandistike” për të pretenduar agresionin rus kundër Ukrainës. Moska vazhdon të mohojë çdo qëllim për të nisur një pushtim të Ukrainës. Ministria e Jashtme ruse i quajti “histerike” deklaratat e reja të amerikanëve, duke shtuar se “anglo-saksonëve u duhet një luftë me çdo kusht”.

Klan News