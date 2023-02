Marshim në Tiranë për Ukrainën, Ambasadori Shukrov: Mirënjohje për rolin e Shqipërisë në KS të OKB

Shpërndaje







12:51 24/02/2023

Qindra qytetarë, ministra, diplomatë e zyrtarë të tjerë marshuan këtë të premte në kryeqytet në mbështetje të qytetarëve ukrainas, të cilët prej 1 viti qëndrojnë fort përballë agresionit rus. Në fjalën e mbajtur në këtë manifestim të organizuar nga Bashkia e Tiranës, ambasadori ukrainas në vendin tonë, Volodymyr Shukrov shprehu mirënjohje të veçantë për mbështjetjen e Shqipërisë për Ukrainën në Këshillin e Sigurisë të OKB.

“Ashtu si një vit më parë armiku ka përqendruar mijëra tanke, armë të rënda, predha dhe avionë luftarakë në Ukrainën lindore. Pushtuesit rusë janë fokusuar tashmë me forcat tyre në shkallë të lartë ofensive dhe veprimet e tyre, me fokusin Donjeck e Luhansk. Mbrojtësit ukrainas kanë çliruar pothuajse gjysmën e territorit të pushtuar nga Rusia qëkur filloi ky pushtim. Ky proces do të vazhdojë derisa territori ukrainas dhe integriteti i tij të rivendoset brenda kufijve të njohur ndërkombëtarisht. Ukraina tashmë është mbuluar në gjak, por vazhdon të luftojë për nderin dhe lirinë pa kushte të një fitoreje në të cilën e beson”.

“Falenderoj partnerët e huaj. Falenderoj presidentin shqiptar, kryeministrin, kryetaren e parlamentit për solidaritetin dhe mbështetjen ndaj popullit të Ukrainës. Mirënjohje të veçantë për mbështjetjen edhe nga kryesimi i Shqipërisë në Këshillin e Sigurisë së OKB, për ndihmën financiare dhe ushtarake që qeveria e Shqipërisë i ka dhënë Ukrainës. Gjithashtu falenderoj edhe popullin shqiptar për ndihmën humanitare të fuqishme ndaj popullit të Ukrainës. Përgëzime nga zemra shkojnë edhe për bashkinë e Tiranës, kryebashkiakun Erion Veliaj, përfaqësuesit e qeverisë, partitë politike, ambasadorët miq, diplomatët e ambasadave të huaja, dhe të gjithë juve të pranishëm sot në këtë veprim për solidaritet ndaj popullit ukrainas.”

Në fund të fjalës së tij, ambasadori propozoi 1 minutë heshtje në kujtim të të gjithë jetëve të humbura gjatë kësaj lufte të tmerrshme.

1-vjetori i luftës në Ukrainë, Kim: Putin mendonte se Perëndimi ishte i përçarë, e kishte gabim

Këtë të premte në Tiranë u zhvillua një manifestim solidar në mbështetje të qytetarëve ukrainas, të cilët prej 1 vitesh përballen me agresionin rus. Politikanë, diplomatë e qytetarë të thjeshtë marshuan dhe u mblodhën para Bashkisë së Tiranës me flamurin e Ukrainës në duar. E pranishme ishte edhe ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim. Ajo u shpreh se Putin mendonte se Perëndimi ishte i përçarë, por e kishte gabim.

“Sikurse e tha dhe zv/kryetarja e bashkisë, pak ditë më parë presidenti Biden shkoi në Kiev dhe nuk duhet të ketë asnjë dyshim se ku qëndron SHBA dhe se çfarë besojnë Shtetet e Bashkuara. Ne qëndrojmë me Ukrainën, me kombin e Ukrainës, me popullin e Ukrainës. Ne qëndrojmë me ta së bashku sikurse liria, sovraniteti i shenjtë i kombeve, e drejta e kombeve për të ekzistuar. Nuk duhet të ketë dyshim që ne do të jemi me popullin e Ukrainës. Ne do të qëndrojmë për këto parime për sa kohë të nevojitet.

Biden i kujtoi botës se Putini e kishte tërësisht gabim përpjekjen e tij për të imponuar vullnetin e tij kundër Ukrainës. Putini mendonte se Ukraina ishte e dobët. E kishte gabim. Ai gjeti kombin më të fortë, popullin më të fortë të mundshëm. Ai mendonte se Perëndimi ishte i përçarë. E kishte gabim. Perëndimi është bashkuar si kurrë më parë. NATO, BE, të gjithë ne besojmë në liri. Ai mendoi se mund të qëndronte më gjatë se ne, e kishte gabim”, u shpreh Kim.

Ambasadorja shtoi më tej se populli ukrainas ka mundur të përballojë një vit të tmerrshëm me sfida dhe shtoi se e gjithë bota është me Ukrainën.

“Posteri përpara nesh thotë që Tirana qëndron me Ukrainën, por realiteti është që nuk është vetëm Tirana që qëndron me Ukrainën, por është Shqipëria që qëndron me Ukrainën. Por nuk është vetëm Shqipëria që qëndron me Ukrainën, por janë SHBA që qëndrojnë me Ukrainën. Dhe nuk janë vetëm SHBA që qëndrojnë me Ukrainën, por është e gjithë bota mbarë që qëndron me Ukrainën”, tha Kim./tvklan.al