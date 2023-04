Marsi shënon rënie të eksporteve dhe importeve

16:23 18/04/2023

Rritje në krahasim me një vit më parë

Këtë Mars, Shqipëria ka fituar më pak para nga shitja e mallrave jashtë vendit, në krahasim me vjet. Në muajin e tretë të vitit eksportet e mallrave arritën vlerën 42 mld Lekë, duke u ulur me -11,7 % në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në uljen e eksporteve kanë ndikuar grupet: “Materiale ndërtimi dhe metale” ,“Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike”, dhe “Produkte kimike dhe plastike”.

Por në terma tremujor, eksportet janë rritur me 2,1 %, krahasuar me një vit më parë. Edhe importi i mallrave rezulton në rënie në krahasim me marsin e vitit të shkuar. Këtë mars Importet e mallrave arritën vlerën 81 mld lekëve, duke u ulur me -3,7 %.

Në uljen e importeve kanë ndikuar grupet: “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike”, “Materiale ndërtimi dhe metale” dhe “Ushqime, pije, duhan”. Si tremujor, importet janë rritur me 0,4 %, krahasuar me tremujorin e parë 2022.

Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të importeve, janë: “Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi”, “Produkte kimike dhe plastike” si dhe “Tekstile dhe këpucë”.

