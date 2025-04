Komisonerja e zgjerimit Marta Kos deklaroi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se Shqipëria do të jetë shteti i 29-të anëtar i Bashkimit Evropian, pas Malit të Zi brenda vitit 2029.

“Do të ishte dështim për ne nëse brenda këtij mandati të Komisionit aktual Europian nuk do të arrinim që të mos anëtarësonim asnjë shtet të ri në BE. Jam e sigurt që ne mund të anëtarësojmë Malin e Zi, shtet me të cilin të gjitha kapitujt i kemi hapur dhe ka nisur mbyllja e tyre, procesi që mund të mbyllet në fund të vitit 2026. Nga pikëpamja teknike ne mund të mbyllim negociatat me Shqipërinë në fund të vitit 2027. Më tej u mbetet shteteve anëtare nëse këto dy shtete do të anëtarësohen në familjen tonë europiane”, tha Marta Kos.

–Ju përmendët Malin e Zi dhe Shqipërinë, a do të jenë ato përkatësisht shteti i 28-të dhe 29-të i BE përpara se ju të lini zyrën në vitin 2029?

Marta Kos- Po.

Sipas Kos në muajin Qershor, pritet që të merren një sërë vendimesh për zgjerimin e BE-së.

Në Shtator 2024, BE vendosi të fillojë negociatat me Shqipërinë, duke lënë pas Maqedoninë e Veriut, ndërsa Shkupi mbeti i përfshirë në mosmarrëveshje dypalëshe me Sofjen, mbi të drejtat e pakicave bullgare.

Klan News