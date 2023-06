Martin fiton çmimin e madh të Gjermanisë

Horge Martin fiton Çmimin e Madh të Gjermanisë, garën e shtatë sezonale të kampionatit botëror të motorëve. Piloti spanjoll i ekipit të Dukati Pramac triumfoi në fund të një gare ku luftoi me motorin tjetër Ducati të Francesco Bagnaia, me këtë të fundit që u kënaq me vendin e dytë

Në vend të tretë doli francezi Zarko, me motorin tjetër Dukati. Në vend të katërt dhe të pestë Bezeki dhe Marini, që po ashtu ngasin motorë Dukati.

Në renditjen e përgjithshme vazhdon që të kryesojë Banjaia me 160 pikë, 16 më shumë se sa spanjolli Martin. Ndërkohë Marc Marquez u detyrua që të braktise garën, si pasojë e një aksidenti në xhiron e nxehjes.

Kjo është hera e pestë që ai pëson aksident. Marquez pësoi një frakturë në gishtin e parë të dorës së majtë pasi doli në kthesën e shtatë në pistën e Saçsen-ring.

Tetë herë kampioni i botës e kishte përplasur Hondë-n e tij, si në praktikë ashtu edhe në provat zyrtare.

