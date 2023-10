Martin fiton sprintin në Indonesia GP

21:40 14/10/2023

Piloti i Pramac Racing merr kryesimin në renditjen e përgjithshme të pilotëve

Piloti i Pramac Racing, Horge Martin fitoi sprintin e tij të katërt radhazi duke dhuruar spektakël në Çmimin e Madh të Indonezisë në Mandalika dhe mori kryesimin në renditjen e përgjithshme të pilotëve, pasi Francesco Bagnaia me Dukatin e tij e mbylli në vend të tetë.

Martin, i cili e nisi në rreshtin e dytë në vend të gjashtë arriti t’i bënte ballë tentativës së, Luca Marinit, me shokun e skuadrës VR46 Racing, Marco Bezeki, që u rendit i treti.

“Ndihem shumë mirë! Nisja nga vendi i gjashtë ndoshta nuk ishte më e mira, por munda që të parakaloja në këtë pistë, ku normalisht është kaq e vështirë. Fitorja ishte e vështirë, sepse Luca e shtoi ritmin në fund, por si lider i pilotëve të Moto GP ndihem mirë. Është ëndërr! Ndihem i lumtur që kryesoj!”, tha ai.

Spanjolli kaloi në vend të katërt në nisje, e në vazhdim parakaloi Quartararo-n, Marinin dhe Vinajes.

Martin kryeson për herë të parë në karrierën e tij me 328 pikë, i ndjekur nga Banjaia me 321 pikë dhe Bezeki në të tretin me 272 pikë.

Në përfundim të garës sprint festoi skuadra e Dukatit që fitoi për herë të katërt radhazi çmimin e Konstruktorëve.

