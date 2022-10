Martin Luther King pagoi lindjen e Julia Roberts

22:28 30/10/2022

Aktorja e “Ticket to Paradise” ka deklaruar se familja e saj ishte në gjendje të vështirë ekonomike

Rreth 55 vjet më parë në një spital lindi Julia Robert e cila sot është një yll kinematografie e vlerësuar me çmime prestigjoze.

Aktorja së fundmi ka deklaruar se Martin Luther King Jr dhe gruaja e tij, Coretta Scott King, paguan faturën e spitalit për lindjen e saj pasi prindërit nuk mund ta përballonin atë. Babai dhe nëna e Julias u miqësuan me Martin dhe Coretta ndërsa jetonin në Atlanta dhe drejtonin një shkollë teatri.

“Një ditë Coretta telefonoi nënën time dhe e pyeti nëse fëmijët e saj mund të ishin pjesë e shkollës sepse e kishin të vështirë të gjenin një vend që do t’i pranonte fëmijët e saj. Mamaja ime tha: “Sigurisht, hajde”, dhe kështu u bënë miq dhe na ndihmuan të dilnim nga një gjendje e vështirë”, është shprehur Roberts.

Vendimi i prindërve të Roberts ishte i jashtëzakonshëm sepse njerëzit nuk shihnin fëmijë të vegjël me ngjyrë që ndërvepronin me fëmijët e tjerë në shkollën e aktrimit në atë kohë. Martin Luther King humbi jetën në mënyrë tragjike duke shërbyer dhe udhëhequr Lëvizjen për të Drejtat Civile në Memfis.

Aktorja e “Ticket to Paradise” festoi ditëlindjen e 55-të teksa ndau një fotografi në rrjete sociale. Julia është e martuar prej vitesh me Danny Moder dhe kanë së bashku fëmijët Hazel, Phinnaeus dhe Henry. Prej më shumë se katër muajsh ajo dhe George Clooney po festojnë suksesin e filmit të “Ticket to Paradise”.

Klan News