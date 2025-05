Martin Scorsese ka realizuar një dokumentar me Papa Françeskun e ndjerë në të cilin do të shfaqen biseda mes Papës dhe regjisorit. Flitet se dokumentari do të përfshijë edhe intervistën e fundit të Papës.

Aldeas – A New Story, do të përshkruajë me detaje punën e Scholas Occurrentes, një organizatë jo qeveritare e themeluar nga Papa Françesku për të promovuar “Kulturën e Takimit” midis të rinjve.

Një pjesë e punës së organizatës ka përfshirë realizimin e filmave përmes iniciativës së Aldeas. Dokumentari do të shfaqë të rinj në Indonezi, Gambia dhe Itali duke marrë pjesë në program dhe realizuar filma të shkurtër.

Përpara se të ndërronte jetë, Papa Françesku e quajti Aldeas “një projekt shumë poetik dhe konstruktiv sepse shkon në rrënjët e asaj që është jeta njerëzore, shoqërisë njerëzore, konflikteve njerëzore… esencës së një udhëtimi jetësor”.

Data e publikimit nuk është zbuluar ende.

Scorsese është shprehur: “Tani më shumë se kurrë, ne kemi nevojë të flasim me njëri-tjetrin, të dëgjojmë njëri-tjetrin në nivel ndërkulturor. Një nga mënyrat më të mira për ta përmbushur këtë është të ndajmë historitë se kush jemi, të pasqyruara nga jetët dhe përvojat tona personale. Na ndihmon të kuptojmë dhe vlerësojmë sesi secili prej nesh e sheh botën. Për Papa Françeskun kishte rëndësi që njerëzit në të gjithë globin të shkëmbenin ide me respekt duke ruajtur njëkohësisht identitetin e tyre kulturor dhe kinemaja është mediumi më i mirë për këtë”.

Regjisori e ka takuar shumë herë Papa Françeskun. Kur ai ndërroi jetë më 21 prill, Scorsese e përshkroi “një qenie njerëzore të jashtëzakonshme, në çdo mënyrë”.

“Ai i dinte dështimet e tij. Ai rrezatonte mençuri. Ai rrezatonte mirësi. Ai kishte një përkushtim të hekurt ndaj së mirës. Ai e dinte në shpirt se injoranca ishte një murtajë e tmerrshme në njerëzim. Kështu që ai s’ndaloi kurrë së mësuari. Ai s’ndaloi kurrë së ndriçuari. Dhe ai përqafonte, predikonte dhe praktikonte faljen. Faljen universale dhe të vazhdueshme. Humbja për mua është e thellë, isha me fat që e njoha dhe do të më mungojë prania dhe ngrohtësia e tij. Humbja për botën është e pafundme. Por ai la pas një dritë që s’mund të shuhet kurrë”.

Më 7 maj do të fillojë konklava për zgjedhjen e papës së ri./tvklan.al