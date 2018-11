Martohet me një vajze hologrami

I veshur elegant, i lumtur, ky 35 vjeçar japonez po pozon pranë bashkëshortes së tij. Sapo është martuar me gruan e ëndrrave, popstarin e njohur japonez Hatsune Miku. Vetëm se ajo nuk është qenie njerëzore, por një hologramë, ose ndryshe një personazh i krijuar në kompjuter.

Akihiko Kondo madje i ka vënë unazën nuses së tij, në versionin e një kukulle, pasi këngëtarja nuk ka asnjë version tredimensional dhe performon zakonisht vetëm falë një softweri i njohur si “vocaloid”.

Por kjo nuk e ka ndaluar të riun të bëjë ceremoninë, në të cilën morën pjesë 40 persona, edhe pse martesa nuk ka vlerë ligjore. Gjithsesi Akihiko e sheh vetën një bashkëshort si të tjerët i cili jeton me gruan e tij dhe ndan përditshmërinë me personin që do.

Tv Klan