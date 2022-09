MAS nuk rrit pagat, protestë më 5 Tetor

21:12 23/09/2022

Pedagogët: Nuk tërhiqemi nga kërkesat tona, janë të realizueshme

Pas kërkesave të vazhdueshme dhe takimin të fundit të zhvilluar me Ministren e Arsimit, Kushi pedagogët nuk kanë gjetur dakordësinë për rritjen e pagave të tyre.

Sandër Kovaçi: Për rritjen e pagës nuk ëhstë rënë në dakordësi, kemi koncepte të ndryshme. koncepti i ministrisë është që 180 Euro është hataja, është një rritje e jashtëzakonshme. Ne nuk e kemi këtë koncept, për ne 180 Euro , 200 Euro është tallje

Megjithatë sipas përfaqësuesve të pedagogëve është rënë dakord për realizimin e disa kërkesave të tjera nga ana e Ministrisë së Arsimit

Sandër Kovaçi: Ministria e Arsimit dhe ministrja dha premtimet për pjesën e kërkesave që janë në varësi të saj, që janë 3-4 kërkesa. Pika 9 pika 8 e draftit dhe pika 7 dhe 4.

Për sa kohë nuk do të plotësohet kërkesa për rritjen e pagave, pedagogët do të dalin sërish në protestë

Sandër Kovaçi: Protesta e 5 Tetorit nuk anulohet, ajo vazhdon, do ta trajtojmë edhe më me forcë këto kërkesa të qenësishme dhe do të thonim minimaliste, por me një vlerë të veçantë në zhvillimin e arsimit të lartë.

Pas takimit ka reaguar dhe ministrja e Arsimit, Evis Kushi ku ka theksuar se pjesa më e madhe e kërkesave të parashtruara janë në proces draftimi edhe me Komitetin e Përbashkët të Politikave për Arsimin e Lartë dhe Konferencën e Rektorëve.

Çështjet në proces draftimi

– Mbështetja e kërkimit shkencor, i cila do të reflektohet edhe në Strategjinë e re Kombëtare të Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit;

– Rishikimi i udhëzimit për veprimtarinë dhe ngarkesën mësimore të pedagogëve;

– Rishikimi i procedurave për pagesën e orëve suplementare;

– Rishikimi i kritereve për marrjen e titujve akademike;

– Si dhe rritja e transparencës për veprimtarinë akademike dhe financiare të universiteteve.

Klan News