MAS përcakton datat e provimit për klasat e 9-ta

Shpërndaje







13:05 14/04/2022

Provimet zhvillohen në datat 20-29 Qershor. Shkollat mbarojnë më 17 Qershor

Përcaktohen datat e provimeve të arsimit bazë për nxënësit e klasave të 9-ta. Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit provimi i parë do të jetë Gjuha shqipe i cili do të zhvillohet më 20 Qershor. Ndërsa më 23 Qershor është lënda Matematikë. Provimi i fundit do të jetë gjuha e huaj, test i cili zhvillohet më 29 Qershor 2022.

Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, nxënësit e pakicave kombëtare më datë 21 Qershor do të zhvillojnë provimin e gjuhës amtare. Gjuhët e huaja që do të jepen si provim i detyruar janë Anglisht, Frëngjisht, Italisht dhe Gjermanisht. Testi të cilit do t’i nënshtrohen nxënësit e klasave të 9-ta hartohet në përputhje me planin mësimor që ata kanë kryer dhe është i nivelit gjuhësor A2.

Të tre provimet kombëtare të arsimit bazë fillojnë në orën 10:00 dhe zgjasin 2 orë e 30 minuta. Testet e provimeve do të përgatiten nga një grup pune me tre anëtarë, dy mësues dhe 1 pedagog.

Për nxënësit që nuk shikojnë testi do të kthehet në shkrimin Brail.

Për shkak të shtyrjes së fillimit të vitit të ri shkollor 2021-2022, nga 13 Shtator më 27 Shtator, shkolla këtë vit do të mbarojë më vonë se çdo vit tjetër. Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, arsimi bazë do të mbarojë më 17 Qershor ndërsa shkolla e mesme përfundon më 24 Qershor.

Klan News