Masa disiplinore për deputetët, Bardhi: Të vënë një nen, kush do të hetojë Edi Ramën…

22:59 07/12/2023

Në lidhjen direkte me “Opinion” në Tv Klan, Gazment Bardhi përmendi edhe propozimin e mazhorancës për heqjen e mandatit të deputetetëve të opozitës për 60 ditë. Kreu i grupit parlamentar të PD tha se kjo është hera e parë në 32 vjet që rregullorja e parlamentit ndryshon pa konsensus mes palëve.

Blendi Fevziu: Nëse mazhoranca do bëjë ndryshimet ligjore dhe s’do ju pranojë asgjë, cili do jetë hapi tjetër që do hidhni? Konkrete fare.

Gazment Bardhi: Mazhoranca po tregon se çfarë ka ndërmend të bëjë, në vend që t’i përgjigjen apelit të faktorit ndërkombëtar për dialog, zgjidhje dhe normalizim të jetës parlamentare, e di çfarë kanë bërë sot? Kanë propozuar një ligj që i hiqet mandati deputetëve të opozitës për dy muaj. Dhe unë s’e kuptoj, kur e ka në dorë për ta bërë në mënyrë të njëanshme, për herë të parë në 32 vite, nuk ndryshon rregullorja e parlamentit pa konsensus mes palëve sepse dokumenti që garanton bashkëjetesën e palëve politike në parlament. Kur e paskan këta që e vënë në mënyrë totale, të vënë një nen aty kush do të hetojë Edi Ramën, nuk e ushtron dot mandatin e deputetit. Ta shkruajë aty dhe të biem rehat.

Blendi Fevziu: Një zgjidhje është.

Gazment Bardhi: Është më e ndershme kjo sesa kjo që bëjnë do të heqim për dy muaj mandatin.

Bardhi ritheksoi se nëse mazhoranca do të vijojë të mos i respektojë të drejtat e opozitës, aksioni opozitar në parlament do të vijojë dhe do të përshkallëzojë.

Gazment Bardhi: Jo vetëm me karrige, sigurisht do të kalojmë edhe në masa dhe hapa të tjera të opozitës. Të jeni të sigurt që nuk kemi ndërmend të heqim dorë nga mandatet tona. Janë mandate që i kemi fituar duke pasur krimin e organizuar përballë dhe nuk jemi të gatshëm t’ia dorëzojmë përfaqësuesve të krimit të organizuar./tvklan.al