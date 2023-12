Masa për Berishën, Dumani: Mbetet në vlerësimin e prokurorëve

14:51 20/12/2023

“Jam imun nga retorika e përditshme politike, vështirësi në hetimet për çështjet korruptive”

Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme Altin Dumani mori pjesë në një aktivite ku ka folur edhe për çështjen e ish-kryeministrit Sali Berisha, pasi Këshilli i Mandateve i hoqi imunitetin.

“Është në diskrecionin e prokurorëve të çështjes.”

Gjatë zhvillimit të aktivitetit kreu i SPAK u shpreh se nuk e shqetësonte retorika politike.

“Jam imun nga retorika politike e përditshme dhe ragimet mediatike. Këtë përpiqem të përcjell edhe tek trupa e prokurëve të spak. Nuk më shqëtëson retorika politike në raport me hetimin. Kemi garancitë kushtetuese të ushtrojmë ndjekjen penale. Nuk ka munguar as mbështetja buxhetore.”

Dumani deklaroi se hetimi i çështjeve me natyrë korruptive është i vështirë dhe kërkon angazhimin e shumë personave.

“Çështjet me natyrë korruptive, apo të tenderave janë të vështira për t’u hetuar. Kërkojnë kohë, kërkojnë njerëz, kërkojnë teknika speciale të hetimit. Kur nis një hetim ku kombinohet hetimi historik, por edhe hetimi proaktiv, hetimi zgjat shumë. Nuk e them për shfajësim, por duhet ta marrim parasysh. Nuk mund të krahasohet një çështje që ne hetojme me një çështje të prokurorive të juririksionit të përgjithshëm. Nuk duhet t’i mëshojmë shumë çështjes sasiore.”

Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme Altin Dumani u ndal edhe tek mardhëniet me mediat. Ai tha se janë përpjekur të jenë transparentë me publikun, duke publikuar në faqen zyrtare të SPAK raportet vjetore, rregulloret dhe njoftimet për shtyp.

