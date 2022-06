Masakra e Teksasit, dëshmia rrëqethëse e 11-vjeçares: Mbulova veten me gjak që të shpëtoja

21:04 08/06/2022

Miah Cerrillo është një nga të mbijetuarat nga të shtënat me armë të ndodhura në fund të Majit, në një shkollë fillore në Texas të SHBA. Ajo dhe prindërit e fëmijëve të vrarë e të plagosur nga ngjarja makabër janë thirrur në një seancë dëgjimore në Komisionin e Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve në SHBA, teksa ligjvënësit po punojnë për të krijuar një projektligj që të gjejë kompromis mes palëve sa i takon armëmbajtjes.

“Ai i tha mësueses time natën e mirë dhe e qëlloi me armë në kokë”, tha nxënësja 11-vjeçare e shkollës fillore Robb, në një video që u shfaq për komitetin.“Më pas ai qëlloi disa prej shokëve të mi të klasës… qëlloi shokun tim që ishte pranë meje… Mendova se do kthehej sërish në dhomë për të më vrarë edhe mua. E mbulova veten me gjak për të shpëtuar”, shtoi ajo.

Dëgjesa përfshinte po ashtu dëshmi nga prindërit e një prej fëmijëve që mbeti i vrarë nga të shtënat të ndodhura më 24 Maj. Autor i ngjarjes së rëndë ishte Salvador Ramos, i cili u ekzekutua nga policia amerikane.

19 fëmijë mbetën të vrarë nga dora e 18-vjeçarit, i cili fillimisht përplasi makinën përpara se të futej në shkollë për të kryer një prej krimeve më të rënda në shkollë, në historinë e Amerikës.

11-vjeçarja tha se kishte frikë se ngjarje të tilla mund të përsëriteshin.

Masakra në Uvalde nuk është e vetmja e ndodhur përgjatë javëve të fundit në Amerikë. Viktimat janë me dhjetëra ndërsa ngjarjet kanë shkaktuar bisedime bipartizane në Senatin Amerikan.

Duke qenë se si demokratët dhe republikanët janë tejet të ndarë sa i takon armëve, bisedimet janë fokusuar në arritjen e objektivave modeste, të tilla si inkurajimi i shteteve për të kaluar ligje që ia ndalojnë armët personave që konsiderohen rrezik për veten apo publikun./tvklan.al