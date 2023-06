Masakra e Velipojës me 4 të vrarë, arrestohet në Itali Elmilind Dyli

13:36 11/06/2023

2 vite nga masakra e Velipojës me 4 të vrarë, arrestohet në Itali një prej autorëve të shpallur në kërkim Elmilind Dyli.

Policia njoftoi se pas informacioneve të marra se 19-vjeçari ndodhej në vendin fqinj, Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën kanë bërë të mundur prangosjen e tij në Rimini, të Italisë.

Burime bëjnë me dije se gjatë arrestimit nga autoritetet italiane, Dyli nuk ka bërë rezistencë. Po ashtu gjatë kontrollit të banesën ku jetonte nuk është gjetur asgjë e paligjshme.

Pas arrestimit, Elmilind Dyli do të përballet me gjykatat italiane me qëllim ekstradimin drejt vendit tonë. Ai akuzohet për “Vrasje” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve”, në lidhje me ngjarjen e ndodhur në vitin 2021, në Velipojë.

Në ngjarjen e ndodhur në 27 Qershor të vitit 2021 humbën jetën Kujtim Ferracaku, 59 vjeç, Musaen Zeneli, 20 vjeç kamarier, Edmond Gocaj, 38 vjeç, Xhovani Gocaj 25 vjeç.

Gocajt janë vellezer, djemtë e pronarit të hotelit “Gocaj” para të cilit ndodhi masakra. Sherri nisi për disa shezlongë dhe përfundoi me një bilanc tragjik me 4 viktima dhe 2 të plagosur.

Burime bëjnë me dije për Klan News se Gjykata e Shkodrës i kishte caktuar masën e sigurimit “arrest në shtëpi” Dylit. Duke shfrytëzuar këtë situate, 19-vjeçari u nis për kurim drej Italisë duke thyer dhe masën e dhënë nga gjykata. Ai nuk u kthye më në Shqipëri dhe tentoi që t’i fshihej drejtësisë.

