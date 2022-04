Masat për sezonin turistik, Manastirliu: Duhet rritur mbulimi vaksinal

20:37 14/04/2022

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu e ftuar në Milori Live në Klan News diskutoi ndër të tjera edhe për masat anti-Covid gjatë sezonit turistik, në një kohë kur situata nga Covid paraqitet e normalizuar. E pyetur nëse kanë menduar një regjim për turistët që do të vijnë nga jashtë, Ministrja theksoi se kjo varet nga vendimet e Komitetit të Ekspertëve dhe se e rëndësishme është rritja e mbulimit vaksinal në një përqindje sa më të lartë.

Mirela Milori: Jemi përpara sezonit turistik, Shqipëria mund të humbasë turistët rusë, ukrainas, sepse është konflikti, por mund të vijnë edhe turistë nga kontinente të tjera. Keni menduar një regjim për turistët që do të vijnë nga jashtë për të kryer pushimet në Shqipëri? Do të kërkohet certifikata e vaksinimit, apo do të ketë një liberalizim duke patur parasysh që situata me Covid është mirë relativisht në vend?

Ogerta Manastirliu: Patjetër që situata me Covid është shumë e relaksuar nëse do ta krahasonim me një vit më parë, kemi një situatë të kontrolluar, por kjo nuk do të thotë që ne të humbim vigjilencën dhe aq më tepër të krijojmë ato premisa që nesër mund të na sjellë rritje të rasteve kur ne e dimë që ende kemi popullatë të pavaksinuar, prandaj duhet të synojmë që edhe këto muaj që ka mbetur para sezonit turistik, ne të rrisim përqindjen e mbulesës vaksinale, në mënyrë që të jemi të mbrojtur gjatë sezonit. Ne e dimë që do të kemi shumë turistë. Përsa i përket masave është Komiteti i Ekspertëve ai që do ta vlerësojë në dinamikë. E rëndësishme është që nëse neve rritemi me përqindjen e mbulesës vaksinale dhe nëse situata do të jetë ashtu sikurse është dhe do të shikojmë dhe vendet e tjera europiane dhe vendet nga ku turistët do të vijnë për të parë se si do të sillemi dhe me masat që kanë mbetur dhe që janë kryesisht masat në kufijtë, si certifikata e vaksinimit. Sigurisht të gjithë ne duam që t’i rrëzojmë të gjitha masat jo vetëm në funksion të turizmit, por edhe rikthimit të normalitetit për të pasur lëvizje dhe mobilitetin që ne të gjithë duam të kemi.

Mirela Milori: Po për turizmin vendas këtë vit do të na vendosni prapë kufizime në orare, apo ndoshta do të vijë ai viti i parë si dikur që do të jemi të lirë?

Ogerta Manastirliu: Praktikisht ne sot nuk kemi një kufizim të orarit, ka rënë ora policore, por do të shohim në dinamikë. Edhe në tërësi Komiteti i Ekspertëve ka qenë shumë i kujdesshëm me marrjen e masave duke qenë se edhe ekonomia ka rolin e saj, por mbi të gjitha në majën e piramidave të vlerës mbetet shëndeti dhe kujdesi ndaj tij. Kështu që prandaj jemi duke insistuar për vaksinimin derë më derë dhe për apelin e vaksinimit./tvklan.al