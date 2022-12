Mashtrimi i avokatit me aksidentin e Patosit, “Stop” vë në lëvizje hetimin. Prokura rezulton e pavlefshme

21:37 21/12/2022

Pak ditë më parë emisioni “Stop” në Tv Klan transmetoi ankesën e familjarëve të të ndjerit Dervish Arapi. 61-vjeçari Arapi, banues në Patos, në 23 Shtator 2022, shtypet për vdekje nga një makinë pranë Kthesës së Patosit. Genti, administratori i një agjencie funerale në Fier, i lidhi familjarët e viktimës me dajën e vet avokat, Ardian Dauti.

Ky i fundit ka lidhur disa akt-marrëveshje noteriale me ta, duke marrë përsipër përfaqësimin në të gjitha institucionet, si për çështjen penale, ashtu edhe për dëmshpërblimin. Por avokati as telefonin nuk u hap familjarëve. Pa asnjë komunikim me avokatin, familjarët i janë drejtuar edhe prokurorisë, ku edhe ky institucion nuk u ka dhënë asnjë informacion lidhur me hetimin. Menjëherë pas transmetimit tonë, OPGj ka shkuar të takojë familjarët, pasi kishte marrë detyra për këtë dosje.

Skënder Arapi, i vëllai: Po, kështu na tha. Janë bërë tërheqje. I kanë kthyer ato letrat dhe do bëhen prapë të reja, tha ai. Mori emrat e çupave. Pyeti ka qenë i martuar, apo s’ka qenë.

Gazetari: Domethënë edhe pse kishin kaluar gati 2 muaj dhe më tepër, gjërat filluan të lëvizin pikërisht në momentin që ju e bëtë publik këtë rast.

Skënder Arapi, i vëllai: Po, se s’kishte ardhur më parë ai, se të ishte ashtu, do kishte ardhur më parë ai.

Emisioni zbuloi cila është prokurorja që po heton çështjen dhe në cilën fazë janë hetimet.

OPGJ: Aida Cakaj. E ka kthyer prokurorja për mua si oficer i Policisë Gjyqësore, për disa detyra, që më ka dhënë dhe unë po i plotësoj ato. Janë shumë, por unë po të them disa: këqyrje –marrje e kamerave të biznesit derisa vete te vendi i ngjarjes, njoftim i trashëgimtarëve, që ka lënë pas i ndjeri, marrja e dëshmisë nga vëllezërit, ku e kanë marrë ata dijeninë për ikjen e të ndjerit, ose aksidentin, edhe nëse kanë ndonjë informacion për shkaktarin e aksidentit.

Në marrëveshjen me familjarët avokati ka shkruar, se në çdo moment, që ata tërhiqen, ai vetë përfiton 50% të dëmshpërblimit.

Ndërkohë nga Dhoma Kombëtare e Avokatëve thonë, se prokura ndaj avokatit mbrojtës është e njëanshme dhe mund të ndërpritet. Në çdo rast avokati mund të marrë deri në 5% të vlerës së punës, dhe jo 50%, siç kishte pretenduar.

Dhoma Kombëtare e Avokatëve: Prokura është e njëanshme. Bëhet nga ana e lëshuesit të prokurës. Normalisht, duhet të ketë biseduar paraprakisht me avokatin. Prokura është e pavlerë.

Gazetari: Është e pavlerë?

Dhoma Kombëtare e Avokatëve: Është e pavlerë. Është një akt i njëanshëm.

Gazetari: Pra, që sot, ai mund të prishë marrëdhënien…

Dhoma Kombëtare e Avokatëve: Ai mund të revokojë prokurën në cdo kohë. Tani, së fundmi, Gjykata Kushtetuese e ka shfuqizuar rastin e siguracioneve, sepse ka qenë një dispozitë, që nuk lejohet që avokati të marrë më shumë se 5%. Në momentin, që ju keni operuar ka qenë e kufizuar, 5% merr avokati. Ne jemi në funksion të avokatëve. Prevalon interesi i avokatëve, por kjo nuk do të thotë, se ne mbrojmë avokatët, kur ata gabojnë./tvklan.al