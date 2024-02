Mashtrimi për vizë amerikane, burg për 4 të arrestuarit

15:08 10/02/2024

Renato Nasto: Nuk kam shkelur ligjin, ndihmoja aplikantët kundrejt 100-150 Euro

4 nga 6 të dyshuarit për mashtrim me vizat amerikanë do të qëndrojnë në qeli. Gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka caktuar masën e sigurimit arrest në burg për Renato Naston, Klaudio Leçinin, Klaus Kapedanin dhe Xhemal Seserin, ndërsa për vajzën Klea Prifti, është caktuar masa e sigurimit personal “arrest në shtëpi”.

Ndërkaq vijon të jetë në kërkim Eduart Gjini, të cilit i është caktuar masa “arrest në burg” në mungesë.

Gjatë seancës ka pasur diskutime të shumta mes palëve. Drejtuesi i grupit është Renato Nasto i cili nëpërmjet faqes në instagram ‘viza amerikane insider’ u premtonte qytetarëve marrjen e vizës turistike amerikane 10-vjeçare kundrejt shumës 10 mijë Euro. 30-vjeçari para gjyqtares Migena Laska ka mohuar akuzat.

“Nuk kam kryer asnjë shkelje të ligjit, kam ndihmuar qytetarët që të bënin aplikimin për vizë, ata të cilët nuk kishin mundësi t’i bënin vetë, me vlerë 100-150 Euro. Nuk janë të vërteta pretendimet e prokurorisë. Nuk jam une i vetmi që ofroj shërbime të tilla. Aktualisht punoj edhe si taksist për të rritur të ardhurat e mia.”

Ndërkohë të dyshuarit e tjerë kanë mohuar që të kenë bashkëpunuar me Naston në lidhje me këtë çështje. Sipas burimeve ata janë shprehur se kanë paguar paratë pasi kishin dëshirë që të pajiseshin me vizë amerikane.

Organi i akuzës në sallën e gjyqit ka pretenduar se me anë të metodave speciale të hetimit si stimulimit, 30-vjeçari Nasto, për vizën kërkonte 10 mijë Euro. Në rast se aplikantët nuk i kishin lekët, ai lidhte një kontratë me ta për ta bërë më vonë pagesën, duke e quajtur këtë si një borxh.

Avokatët kundërshtuan prokurorinë duke pretenduar se të tjerët kanë qenë viktima. Paligjshmëria e personave të dyshuar është zbuluar nga vetë Ambasada e SHBA-së dhe më pas ka sinjalizuar autoritetet. Në bazë të hetimeve rezulton se Nasto u paraqitej qytetarëve si person që kishte njohje në ambasadë duke u dalë garant për marrjen e vizës. Madje në rrjetet sociale ai reklamonte vizat amerikane të tijat dhe të familjarëve.

Nasto i shoqëronte në Ambasadën Amerikane aplikantët dhe i mësonte se çfarë duhet të thoshin. Në rast se ata merrnin vizën, ai u merrte pagesën.

Mbi 6 anëtarët e këtij grupi rëndon 3 akuza: “Mashtrim”, “Falsifikim i vulave, stampave dhe formularëve” dhe “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”.

