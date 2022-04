Mashtroi pronaren e një hoteli dhe përfitoi 135 mijë Euro

16:07 25/04/2022

Gjykata lë në burg 30-vjeçarin Qerim Krasniqi nga Kosova

Ky është 30-vjeçari nga Kosova Qerim Krasniqi, i cili dyshohet se ka mashtruar pronaren e një hoteli në Tiranë dhe i ka marrë një shumë prej 135 mijë Eurosh. Gjatë seancës Krasniqi u ka qëndruar të njëjtave deklarime që ka dhënë edhe para hetuesive. 30-vjeçari ka theksuar se jia ka marrë paratë së resë pasi llogaritë e tij bankare në Zvicër ishin të ngrira.

Ai thekson se i ka marrë një shumë prej 85-87 mijë Euro të cilat i kishte investuar në kriptomonedha nëpërmjet platformës Forex. 30-vjeçari ka rrëfyer se paratë i ka invesuar tek një person nga Maqedonia e Veriut me emrin Rinian dhe ky i fundit ishte zhdukur. Ai po ashtu thekson se dëshiron që të bëjë një marrveshje me të renë që t’ia kthejë asaj paratë nëpërmjet një kësti mujor prej 5 mijë Eurosh në muaj që ajo të tërheqë kallëzimin.

Gjykata e Tiranës pranoi kërkesën e prokurorisë për ta lënë atë në masën “arrest me burg” pa afat. Krasniqi akuzohet për mashtrim me pasoja të rënda. Sipas dosjes së prokurorisë ai ishte njohur vitin e kaluar me pronaren e një hoteli të vogël, me emrin Marjana, pasi kishte qëndruar aty si klient. Pasi kishte krijuar një marrëdhënie të ngushtë me atë ai i kishte kërkuar fillimisht 50 mijë Euro, pastaj 20 mijë derisa sipas saj në total janë bërë 135 mijë Euro.

Në kallëzimin që ka bërë në 27 Shtator të 2021, Marjana ka thënë se paratë i ka patur në bankë pasi kishte shitur një shtëpi. Ajo i ka kërkuar paratë, por ai nxirrte justifikime nga më të ndryshmet, duke mos ia kthyer shumën e marrë, Qerimi ka ndërprerë kontaktet me të dhe për këtë arsye ka bërë kallëzim.

Prokuroria po kryen një sërë veprimesh hetimore pasi ka dyshime që i riu të ketë mashtruar edhe njerëz të tjerë. Qerim Krasniqi u prangos disa ditë më parë gjatë tentativës për t’u futur në Shqipëri.

