Mashtroi të riun për pasaportë bulgare dhe i mori 215 mijë Euro, arrestohet 38-vjeçari në Tiranë

10:31 10/02/2024

Mashtrimi për të nxjerrë pasaportë bulgare dhe për ta bërë një 26-vjeçar aksioner në një kompani, ka vënë në pranga 38-vjeçarin nga Tirana, Lorin Xhelilaj.

Ai u arrestua gjatë aksionit të koduar “Transporter”. 38-vjeçari akuzohet se i mori 215 mijë Euro 26-vjeçarit D.Buzali me pretekstin se do t’i siguronte atij nxjerrjen e pasaportës bullgare, si dhe do ta bënte aksioner në një kompani private në Turqi.

Gjatë aksionit, policia sekuestroi një pjesë të parave prej 108,600 Euro.

Gazetarja e Klan News, Glidona Daci, ka mësuar se D. Buzali ia kishte dhënë paratë Lorin Xhelilajt rreth 8 muaj më parë, të ardhura që i posedonte nga bizneset e tij dhe të familjes me premtimin e pasaportës dhe aksioneve, pasi kishte synim që të zgjerohej në biznes edhe jashtë vendit.

Duke mos mbajtur premtimin, 38-vjeçari Xhelilaj justifikohej duke i thënë “më jep dhe pak kohë, do i bëjmë së shpejti“.

Në javët e fundit Buzali ka nisur të dyshojë se mund të jetë mashtrim dhe i ka kërkuar Xhelilajt kthimin e parave mbrapsht, ndërsa ky i fundit i ka thënë do ia kthente sepse pasaporta dhe aksionet nuk po i bënte dot.

Megjithatë, për momentin paratë nuk i kishte, pasi sipas tij i kishte investuar dhe do ia jepte Buzalit në një moment të dytë.

Në kushte të tilla, Denis Buzali i është drejtuar policisë për të denoncuar rastin, ku gjatë aksionit për arrestimin e Lorin Xhelilajt, uniformat blu i gjetën vetëm gjysmën e parave.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme. /tvklan.al