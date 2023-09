Matematika, e pamëshirshme ndaj kombëtares polake për në Euro2024

20:48 11/09/2023

Rivalët e Shqipërisë shpresojnë biletën gjermane në raundin play-off të Ligës së Kombeve

Me humbjen ndaj Shqipërisë në Tiranë, kombëtarja polake uli ndjeshëm shanset e saj për t’u kualifikuar direkt në Euro 2024. Megjithatë, pozicioni i 11-të në Divizionin A të Ligës së Kombeve shihet si mundësi reale për Leëandoëski me shokë.

Pas pesë ndeshjeve kualifikuese, kombëtarja polake ka 6 pikë pas fitores ndaj Shqipërisë dhe Ishujve Faroe në shtëpi. Polakët deri më tani kanë humbur të gjitha ndeshjet e tyre kualifikuese jashtë fushe, si me Çekinë, Moldavinë dhe Shqipërinë.

Humbja me dy gola në Tiranë është aq e dhimbshme sa në rast të një numri të barabartë pikësh në fund të fazës kualifikuese, do ishte kombëtarja jonë ajo që do shkonte në Gjermani.



Matematika, aktualisht është e pamëshirshme ndaj kombëtares polake. Shanset që të kalojnë direkt në Euro 2024 janë 21.5%. Ndërkaq, pas fitores ndaj polakëve, Shqiptëria rrit probabilitetin e kualifikimit direkt në 90.52 për qind, ndërsa shanset e çekëve për të zënë dy vendet e para janë 87.4%. Në Euro2024 do të luajnë 24 kombëtare, duke përfshirë edhe Gjermaninë vendase.



Dy skuadrat më të mira nga secili prej 10 grupeve kualifikuese do të kalojnë direkt në turneun final. Po si do mësohen tre skuadrat e tjera? 12 përfaqësuese do të luftojnë në raundin play-off dhe momentalisht një prej tyre edhe Polonia.

Probabiliteti që kombëtarja polake të luaj në këtë raund është 78.5 për qind për momentin. Dilema e vetme për Poloninë është se kush do i drejtojë nga stoli, pasi pozitat e Fernando Santos janë lëkundur ndjeshëm tashmë.

