Lothar Matthaus, një nga figurat më të njohura të futbollit gjerman dhe botëror, është sërish në qendër të vëmendjes, këtë herë për jetën e tij personale. Në moshën 64-vjeçare, ish-kampioni i botës është në një lidhje me një modele 26-vjeçare.

I njohur për një karrierë të jashtëzakonshme sportive, Matthaus ka fituar gjithçka: tituj kombëtarë, kupa, një Kupë Bote dhe Topin e Artë. Por në kontrast me stabilitetin profesional, jeta e tij personale ka qenë shpesh në qendër të mediave për shkak të lidhjeve të shumta dhe martesave të dështuara, ndërsa numëron ploit 5 divorce.

Matthaus është martuar pesë herë dhe ka fëmijë me tre gra të ndryshme. Nga martesa e parë me Silvian ka dy vajza, Alisa dhe Viola. Më pas, me Lolitan solli në jetë djalin e tij, Loris. Martesa e tij e tretë me Marianën nga Serbia nuk kishte fëmijë, ndërsa një nga lidhjet më të komentuara ishte ajo me ukrainasen Kristina, me të cilën u martua në Las Vegas kur ai ishte 47 vjeç dhe ajo vetëm 21. Martesa zgjati vetëm dy vite.

Në vitin 2014, Matthaus u martua me Anastasia Klimko nga Rusia, me të cilën pati një tjetër djalë. Edhe kjo lidhje përfundoi me divorc në vitin 2021. Klimko mbante rekordin për diferencën më të madhe në moshë me ish-kapitenin e Gjermanisë, me 27 vite diferencë, një rekord që, sipas zhvillimeve të fundit, është thyer.

Partnerja e re e Matthaus është Theresa Sommer, një modele 26-vjeçare me formim akademik në Ekonomi dhe Administrim Biznesi. Çifti u shfaq publikisht për herë të parë në një qendër skish në Ischgl të Austrisë, duke konfirmuar kështu lidhjen e tyre. I pyetur nga gazetarët për marrëdhënien, Matthaus refuzoi të japë detaje, duke u përgjigjur shkurtimisht: “Kemi ardhur për ski, të tjerat janë çështje personale.”

/tvklan.al