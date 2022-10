Matthew Perry përbuz aktorin Keanu Reeves

22:40 26/10/2022

Ai u ankua për artistë si River Phoenix që kanë ndërruar jetë ndërsa Reeves vazhdon të punojë

Matthew Perry duket se nuk e pëlqen aspak aktorin e njohur Keanu Reeves. Në kujtimet e tij, ylli i “Friends” ka bërë një deklaratë të pakuptueshme për aktorin 58-vjeçar, i cili konsiderohet si një nga njerëzit më karizmatikë dhe bujarë në Hollywood.

“Pse njerëzit që kanë mendime dhe ide origjinale, si River Phoenix dhe Heath Ledger vdesin, por Keanu Reeves ende jeton mes nesh?”, shkruan Mattheë Perry në librin e tij të ri “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, që do të dalë më 1 Nëntor.

Perry kishte punuar me River Phoenix në filmin e tij të parë të titulluar “Një natë në jetën e Jimmy Reardon” në 1988. Gjatë xhirimeve në Çikago, ata krijuan një miqësi të fortë dhe Perry e përshkruan dhimbjen që përjetoi në vitin 1993 me vdekjen e Phoenix-it nga mbidoza në libër.

“Ai ishte një burrë i bukur, si nga jashtë ashtu edhe nga brenda”, shkruan ai ndër të tjera për yllin e ndjerë dhe të talentuar.

53-vjeçari ka një përbuzje të pashpjegueshme për Reeves edhe pse me të nuk ka bashkëpunuar asnjëherë në ndonjë film. Në libër, Perry shkruan për varësinë e tij prej dekadash nga droga dhe alkooli, si ka shpenzuar miliona dollarë për rehabilitim, por edhe detaje nga jeta private.

