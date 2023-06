Matura, del teza 15 minuta nga nisja e provimit

17:42 07/06/2023

Kushi: Nuk cenohet procesi, Qëndresa Qytetare: Prokuroria të nisë hetimet! Maturantët: Teza e Letërsisë, nivel mesatar

30 mijë maturantë këtë të Mërkurë dhanë provimin e dytë të maturës shtetërore, Gjuhën Shqipe dhe Letërsinë.

Por vetëm 15 minuta nga nisja zyrtare e provimit në rrjetet sociale doli teza e provimit. “Qëndresa Qytetare” ka reaguar duke shprehur se nxjerrja e tezës është cënim i rëndë i integritetit të procesit të Maturës, pasi penalizon maturantët më të mirë dhe dëmton meritën.

Nga ana tjetër i kanë bërë apel Prokurorisë që të nisë hetimet. Ndërsa ministrja e Arsimit Evis Kushi tha se dalja e tezës nuk e cënon procesin.

Maturantët në fund të testimit thanë se nuk hasën probleme në ambientet e zhvillimit të provimeve.

Testin e Gjuhës dhe Letërsisë ata e cilësuan të nivelit mesatar.

Maturantët kanë dhënë dy nga katër provime që ka në total Matura Shtetërore. Më datë 13 Qershor do japin testin e Matematikës ndërsa më 19 Qershor do japin testin e lëndës me zgjedhje.

