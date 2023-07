Maturantët diplomohen në shkollën e re “Partizani”

Shpërndaje







19:17 06/07/2023

Veliaj: Padyshim një institucion arsimor model suksesi

Maturantët e gjimnazit “Partizani” në Tiranë e zhvilluan ceremoninë e diplomimit në shkollën e tyre të re, e cila është ringritur më e madhe se godina e mëparshme. Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj tha se kjo shkollë është padyshim histori suksesi.

“Një shkollë më e mirë, më e re, më e madhe dhe më e bukur, sigurisht që ndihmon, por fakti që ‘Partizani’ edhe me shkollën e vjetër, edhe me kushtet e vështira e sfiduese, ishte një histori suksesi për Tiranën tonë, është e gjitha meritë e stafit pedagogjik, e atyre që investuan në dije, pavarësisht kushteve. Sot me kushtet e reja, edhe steka ngrihet më lart. Por, faleminderit për shërbimin, sepse unë besoj se, pavarësisht ku jemi thirrur të shërbejmë, secili prej nesh duhet ta punojë mirë ngastrën e tij. Di të them se skuadra juaj këtë ngastër e ka punuar në një mënyrë të mrekullueshme dhe jam shumë krenar për ju dhe të gjithë mësuesit dhe mësueset ndër vite, që kanë përgatitur një skuadër fantastike të ‘Partizonsve”.

Kreu i Bashkisë shtoi se për shkak të tërmetit të 2019 shumë institucione arsimore iu nënshtruan restaurimit dhe ndërtimit nga e para duke ofruar kushte mjaft optimale për nxënësit dhe stafet e mësuesve.

Tv Klan