Maturantët që duan Mjekësinë, testimi në Gusht

17:20 16/07/2023

Gjata: Provimi i formatizuar do të zhvillohet në QSHA

Për herë të parë, këtë vit të gjithë maturantët që do të aplikojnë nga data 29 Korrik deri në 3 Gusht për në universitet dhe do të zgjedhin degën e Mjekësisë, do i nënshtrohen testimit të pranimit të formatizuar të përgatitur nga ekspertë të universitetit të Kembrixh.

Rektori i Universitetit të Mjekësisë, Arben Gjata thotë se maturanti do të marrë përgjigjen direkt në përfundim të testimit. Testimit do i nënshtrohen edhe aplikantët nga trojet, por këta të fundit do e kryejnë atë në Shtator.

Gjata thotë se vitin tjetër do të shihet mundësia e rritjes së pëshes specifike të testimit, mbi 30 % që është këtë vit. Këtë vit në Universitetin e Mjekësisë janë 450 kuota pranimi.

