May përjashton plan B për Brexit

Parlamenti britanik do të votojë më 11 Dhjetor marrëveshjen e arritur mes Kryeministres May dhe liderëve europianë për daljen e Britanisë nga BE. Por ekspertët paralajmërojnë pasoja katastrofike nëse marrëveshja e propozuar nga qeveria nuk miratohet në Parlament.

Në disa studime të Bankës së Anglisë dhe ekspertëve të tjerë të ekonomisë parashihen dëme të mëdha financiare për vendin, nëse nga Bashkimi Europian dilet pa marrëveshje.

Të alarmuar, deputetët britanikë që nuk e mbështesin marrëveshjen i kanë bërë thirrje Kryeministres Theresa May të paraqesë një plan emergjence për të shmangur katastrofën. Por përpara komisionit parlamentar për Brexitin, May shprehet prerazi se nuk ka ndërmend të hartojë plan tjetër.

“Ajo që pres nga deputetët është që të përqëndrohen tek kjo marrëveshje, e cila është zgjidhja e vetme në të mirë të vendit”.

Deputetët akuzuan May se po u bën presion deputetëve për të mbështetur një marrëveshje që nuk i bind, duke mos paraqitur plan rezervë.

“Duke ju njohur ju prej 20 vitesh, unë thjesht besoj se qëllimisht nuk e keni marrë parasysh se çfarë do të ndodhë nëse marrëveshja nuk miratohet“, tha deputetja laburiste Yvette Cooper.

Për miratimin e marrëveshjes nevojiten të paktë 319 vota që May nuk i ka, por shpreson t’i sigurojë brenda pak ditëve.

