Mazniku në qeverinë Rama, Baton Haxhiu e sheh si sinjal të…

22:32 04/09/2023

Këtë të hënë në emisionin “Opinion” u diskutua në lidhje me ndryshimet në qeverinë Rama. Kryeministri i vendit njoftoi se Arbjan Mazniku do të jetë Ministër për Pushtetin Vendor.

Këtë vendim të kreut të qeverisë e komentoi në studio analisti Baton Haxhiu. Ai tregoi edhe arsyen pse sipas tij Rama ka vendosur ta tërheqë në qeveri Maznikun, duke e lidhur me problemet që mund të krijojë inceneratori i Tiranës.

Baton Haxhiu: Mazniku është njeriu që e ka databazën më të mirë që e ka ndonjë shqiptar…

Blendi Fevziu: Mazniku çfarë ishte se surprizë e madhe?

Baton Haxhiu: Për ata që nuk dinë për Maznikun, Mazniku nuk është njeri politik, por njohjen e njerëzve, databazës, mënyrën si funksionon në PS ndoshta është më meritori nëse ka koordinim me bashkitë. Mazniku edhe për një arsye është hequr, për arsye sepse Bashkia e Tiranës do të tronditet ndoshta me grupin e njerëzve në javët e ardhshme për shkak të inceneratorit të Tiranës dhe shkëputja e Maznikut nga ai grup ndoshta është…

Blendi Fevziu: Pse do të ketë probleme inceneratori me Bashkinë e Tiranës?

Baton Haxhiu: Unë besoj që një grup do të ketë shumë probleme, shumë probleme. Tërheqja e Maznikut në qeveri ndoshta është një sinjal të njeriu që do të bartë një peshë në qeveri dhe do ta heqë nga Erion Veliaj ose nga grupi që ka udhëhequr me Bashkinë e Tiranës i cili ndoshta do të jetë një figurë teknike dhe socio-politike në të ardhmen./tvklan.al