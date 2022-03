Mbahet festivali i ngjyrave

Shpërndaje







21:40 19/03/2022

Besimtarët në të gjithë Indinë kanë festuar Holi, festivalin hindu të ngjyrave, një ritual ku indianët lyejnë njëri-tjetrin me pluhur me ngjyrë, vallëzojnë dhe këndojnë në të gjithë vendin. Festimet ishin madhështore në shumicën e vendeve pasi rastet me COVID-19 kanë rënë ndjeshëm, me më pak se 30,000 raste aktive në të gjithë vendin prej 1.4 miliardë. India raportoi 2,528 raste të reja të COVID-19 gjatë 24 orëve.

“Jam shumë e emocionuar, jam shumë e lumtur sepse pas dy vitesh po festojmë Holin. Pra, është një gjë e madhe për ne,” thotë një besimtare indiane.

Holi, i njohur gjithashtu si festivali i ngjyrave, paralajmëron fillimin e pranverës dhe festohet në të gjithë Indinë në një festë të triumfit të së mirës mbi të keqen. Njerëzit e të gjitha moshave harrojnë dallimet e ndërsjella dhe marrin pjesë në festa.

Klan News