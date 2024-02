Mbanin lëndë plasëse në banesë, arrestohen 2 vëllezër në Sarandë

14:01 18/02/2024

Në kuadër të operacionit policor të koduar “Knock Out 5” janë arrestuar 2 vëllezër nga Saranda, të cilët mbanin në banesë 5 kallëpe tritoli (2 prej tyre të programuara për shpërthim në distancë), 7 kapsolla detonatore dhe municion luftarak, të cilat dyshohet se do të përdoreshin për kryerjen e ngjarjeve të rënda kriminale.

Konkretisht, kanë rënë në pranga 61-vjeçari me iniciale H.O. dhe 56-vjeçari me iniciale H.O. Në vijim të veprimeve hetimore për këtë rast, u identifikua dhe u shpall në kërkim 26-vjeçari me iniciale K. Ç., i cili dyshohet si bashkëpunëtor në përgatitjen e lëndës eksplozive.

Vijojnë veprimet e thelluara hetimore, në drejtimin e Prokurorisë, për të dokumentuar veprimtaritë kriminale të këtyre shtetasve. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme./tvklan.al