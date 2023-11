Mbappe me një të ardhme të pasigurt

23:00 02/11/2023

Sulmuesi është ende mes PSG dhe Real Madrid

Lajmet për të ardhmen e Mbappe u rikthyen sërish pas ceremonisë së Topit të Artë. Mediat sugjerojnë se nëse francezi do të kishte shkuar në Spanjë, do të ishte më pranë trofeut më të rëndësishëm individual për futbollistët.

Por çfarë po ndodh realisht? Real Madridi nuk e harron situatën me sulmuesin. Kylian Mbappé ishte protagonisti i verës së kaluar, pas një numri të pabesueshëm thashethemesh dhe kthesash që rikrijuan pak nga pak idenë se Mbappé do të vishte fanelën e bardhë të Real.

Sulmuesi madje u nda nga skuadra në fillim të sezonit, një masë presioni e nxitur nga Al-Khelaifi për të rinovuar kontratën e tij. Megjithatë, lojtari qëndroi i vendosur në pozicionin e tij dhe pa rinovuar vazhdoi edhe një sezon te PSG.

Me lojën dhe golat e shënuar, ai e ka treguar se është i përqëndruar në klubin e tiij parizien, por kjo situatë nuk do të jetë kështu.

Pritet që në fund të sezonit gjërat të ndryshojnë pasi madje gazetarët e specializuar në merkato thonë se problemet e Mbappe me PSG do të nisin në pak muaj për të përfunduar me largimin e tij drejt Real Madrid.

Tv Klan