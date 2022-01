Mbappé në vëmendjen e spanjolleve

Shpërndaje







19:25 01/01/2022

Mediat, të bindura se do të bashkohet me Real Madrid

Është një fantazi që kthehet në obsesion. Pas faqes së parë të gazetës sportive spanjolle AS më 31 Dhjetor, Marca, tjetër media e fuqishme sportive, bëhet e apasionuar pas telenovelës Kylian Mbappé.

Francezi është në fund të kontratës së tij me PSG, që skadon në Qershor 2022. Ai do të jetë i lirë të bashkohet me klubin që dëshiron për sezonin e ardhshëm duke nisur që nga kjo e shtunë 1 Janar pasi ka mundësinë që në 6 mujorin e fundit të kontratës të vendosë zyrtarisht mbi të ardhmen e tij.

“Ky është viti”, titullon e përditshmja spanjolle, duke shpjeguar se “data e shumëpritur nga Real Madridi dhe mbështetësit e këtij klubi më në fund ka ardhur.

Mediat spanjolle mendojnë se sulmuesi PSG do të jetë “Galactic” i ri, që do të prezantohet nga Florentino Pérez në Santiago Bernabéu e rikonstruktuar.

Për Marca-n nuk ka më asnjë dyshim. Francezi do të veshë fanellën e bardhë sezonin e ardhshëm. Marca gjithashtu beson se marrëveshja mes yllit të kombëtares franceze dhe Real Madridit nuk do të shpallet deri në fund të sezonit.

Megjithatë, vetë futbollisti është i heshtur për të ardhmen e tij. Në një intervistë për CNN , francezi hodhi dyshime për të ardhmen e tij: “Nuk është momenti që unë të flas për këtë sepse jemi në pjesën më të rëndësishme të sezonit dhe përballemi me Real Madridin në raundin e 16-ave të Ligës së Kampionëve”.

Pavarësisht këtij sqarimi, Kylian Mbappé do të jetë gjithmonë në qendër të debateve në shtypin spanjoll. Deri në nënshkrimin e një kontrate të re, ose të rinovimit me PSG.

Tv Klan