Mbappe nuk lëviz nga PSG

23:40 13/04/2023

Sulmuesi: Jam parizien dhe nën kontratë

Kylian Mbappe do të vijojë të jetë një lojtar i Paris Saint Germain. Sulmuesi 24-vjeçar tha në një intervistë për France 3 se ka një marrëveshje me skuadrën pariziene dhe do ta respektojë atë.

“Jam parizien dhe nën kontratë”, deklaroi ai. Mbappe është i lidhur me Paris deri në 30 Qershor të 2025. Kylian Mbappe ka fituar gjithçka brenda Francës, por dëshira e tij është që të arrijë suksesin edhe në Europë.

“Ambicia ime me PSG është të fitoj Champions League. Kam luajtur një finale dhe kam bërë gjithçka vetëm se kam fituar dot. Uroj që ta arrij”, tha sulmuesi francez.

Kylian Mbappe u transferua nga Monaco te Paris Saint Germain në verën e 2018 për 180 milionë Euro.

