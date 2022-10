Mbappe thumbon trajnerin

20:40 10/10/2022

Francezi është i pakënaqur me pozicionimin si qendërsulmues dhe kritikon klubin se nuk ka mbajtur premtimin

Kilian Mbape ka sjellë sërish detab në Francë me një postim në Instagram, ku shpreh pakënaqësi për rreshtimin e tij në formacionin e PSG.

Futbollisti 23-vjeçar reagoi në rrjetet sociale pas barazimit 0-0 ndaj Reims me hashtagun pivotgang poshtë një fotoje me të në aksion.

Për mediat franceze, kjo ishte mënyra e 23-vjeçarit për të thumbuar trajnerin Kristofë Galtië, që e vendos atë në qendër të sulmit. E ky pozicionim yllit franez nuk i pëlqen.

Ai e ka shprehur më parë se ndihet më mirë kur luan pas një qendërsulmuesi, siç është Oliver Zhirud te kombëtarja e Francës, se sa të jetë vetë pyka në ekip.

Tekniku i parisienëve luan me skemën 4-3-3, me Mesin në të majtë dhe Nejmarin në të djathtë, e Mbape është në qendër të ofensivës.

Për më tepër që priste nga klubi që të afronte një qendërsulmues në merkaton e verës, premtim që nuk u realizua, e kjo e ka stresuar më shumë.

E pavarësisht se nuk ndihet mirë si qendërsulmues., ka shënuar 11 gola në 13 takime në këtë sezon, ndërsa nuk ka dhënë ende një asist për shokët e tij të ekipit.

Me rinovimin e kontratës te parisienët, ku 23-vjeçari u bë futbollisti më i paguar i botës me gati 2 mln paund në javë, ai ka marrë edhe një rol më me peshë në ekip.

Drejtuesit e klubit i premtuan Mbappe, se do të ketë më ndikim sa i përket formacionit, apo afrimeve në skuadër.

Klan News