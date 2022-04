Mbappe ‘zyrtarizon’ largimin nga PSG

21:00 14/04/2022

Francezi mungon në prezantimin e sponsorit të ri, shpresë për Realin

Kylian Mbappe mbetet kryefjalë te Paris Saint-Germain. Sulmuesi duket se po afrohet gjithnjë e më shumë me largimin nga skuadra franceze, pasi lojtari ende nuk e ka vendosur se ku do të vazhdojë karrierën. Mbappe i është ofruar rinovimi prej kohësh nga kampionët e Francës. Kampioni i botës e ka lënë të hapur si mundësi edhe qëndrimin, ndërsa kandidati më i fortë për shërbimet e tij mbetet Real Madrid.



Por lëvizja e fundit e 23-vjeçarit ka krijuar shumë dyshime. Ai nuk ka qenë pjesë e reklamës së prezantimit të marrëveshjes me firmën e re të veshjeve. PSG ka nënshkruar një kontratë sponsorizimi, prej së cilës përfiton 50 milionë Euro në tre vite.

Mungesa e Mbappe sigurisht që është komentuar si një shenjë largimi në verë. Media të ndryshme kanë raportuar se tashmë kampioni i botës me Francën në 2018 ka arritur një paraakord me Realin, nga e cila do të përfitojë 50 milionë Euro në sezon. Veprimi i fundit e përforcon akoma dhe më shumë idenë që një lëvizje e tillë të bëhet edhe zyrtarisht.

