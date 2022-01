Mbarësi dhe pasione të ndaluara, çfarë parashikojnë yjet për muajin Shkurt

13:23 31/01/2022

Muaji Janar ka qenë i gjatë dhe i vështirë, por më në fund po largohet. Venusi u kthye në të drejtë në datën 29, ndërsa Mërkuri vazhdon të jetë në të kundërt dhe do të kthehet në të drejtë në datën 4. Nuk ishte një muaj i thjeshtë, por Shkurti do të kryejë një kompensim të të energjisë, gjë që ka nisur që më 31 Tetor 2021. Në drejtim të punëve dhe ekonomisë, si dhe në drejtim të dashurisë e pasionit pasi është muaji i saj. Në 16 Shkurt, do të bashkohet Marsi e Venusi në Bricjap dhe pasioni do të ngjyrosë ditët tona, por duhet kujdes me limitin sepse mund të jenë edhe të llojit “molla e ndaluar”.

Në përgjithësi, Shkurti do të jetë edhe muaji i fundit i pandemisë, ndonëse deri në datën 20 shëndeti do të jetë ende kryefjalë. Nesër nis një Hënë e re në Ujor që nxit risi kreative, të përshtatura me kohën dhe jo klasike. Studentët do të kenë gjithashtu mbarësi në provime. Faktori i së prapiturës do të vazhdojë të jetë i pranishëm sepse është i mbartur që nga Janari dhe në fund mund të ketë ndjesi të çuditshme ose ankth.

Duhet të tregojmë kujdes në raportet me fëmijët në fillim e fund të muajit sepse pozicionimet emocionale do të ndikohen nga një hyrje e rëndësishme e Neptunit dhe planetit të fatit në shenjën e Peshqve që nxisin ekstremet e emotivitetit si për mirë dhe për keq. Ndaj, ekuilibri mendor, shëndeti emocional do të jenë barrë e prindërve për të komunikuar e ndihmuar fëmijët. Nga ana tjetër, kjo do të nxjerrë individë të fuqishëm, por do të nxisë edhe kultin e individit, prandaj është e rëndësishme ruajtja e limiteve.

Dashi-Muaj shumë i mirë për mbylljen e çështjeve që i përkasin profesionit dhe projektimit afatshkurtër dhe afatgjatë. Nga Maji deri në Tetor, planeti i fatit do të jetë te ta kështu që do të ishte mirë që gjatë Shkurtit, i cili do të sjellë biseda, kontakte, takime, mund të marrin ide e të vendosin bashkëpunime. Kështu, kur të vijë planeti i fatit, do të kenë mundësinë për të vendosur hapje të mëdha. Një periudhë e rëndësishme për formimin e bazës profesionale. Nu do të mungojnë pasionet, të ndikuara nga Venusi me Marsin në Bricjap, por duhet të ruajnë tonacionet sepse është një shenjë që nuk i përket askujt.

Demi-Konsolidimi i raporteve brenda familjes dhe bashkëpunëtorëve ka qenë një nga çështjet më problematike që në fund të Tetorit por do të fillojnë të vendosen në baza të qëndrueshme. Urani është i vendosur tek ata, në një hyrje të fortë me Diellin e Saturnin kështu që nuk duhet të refuzojnë që në fillim. Të jenë më elokuentë dhe të hapur ndaj ndryshimeve të mundshme të paplanifikuara që mund të vijnë./tvklan.al