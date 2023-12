Mbesa 29 vjeçe me skizofreni e mbyllur në shtëpi me çelës, tezja ngashërehet: Është e pambrojtur!

21:05 18/12/2023

Problemi i radhës e çon emisionin “Stop” në Tv Klan në fshatin Gjepalaj, bashkia Shijak, pasi tezet e një 29-vjeçareje me skizofreni tregojnë se vajza pas vdekjes së nënës, jeton vetëm me të atin. Ai është i detyruar të shkojë në punë e ta mbyllë brenda të vetme vajzën e sëmurë për arsye sigurie.

E afërmja: Kam pasur motrën, para dy vitesh e gjysmë më ka vdekur, vuante nga diabeti dhe i prenë këmbën dhe i ndenja në spital sa kisha mundësi, deri në pikën e fundit dhe nuk e shpëtuan dot. Motra ndërroi jetë, më la një amanet që t’ia kryej megjithatë unë po përpiqem për shëndetin e mbesës. Mbesa ime është 29 vjeç dhe vuan nga sëmundja e skizofrenisë.

Mjeku i së resë me probleme thotë se ajo duhet të shkojë në një qendër rezidenciale.

E afërmja: Gerta jeton vetëm me babain. Babai është i detyruar të shkojë në punë dhe ta mbyllë me çelës në shtëpi.

Gazetarja: Po pra, këtë doja të thoja nga përshkrimi i mjekut, si është e mundur që e mban të mbyllur në një dhomë, si të mbyllur në një dhomë?

E afërmja: Në shtëpi me çelës, edhe unë si teze kur e takoj shkoj e takoj nga dritarja, nga hekurat. Çdo gjë që ia fus, ia fus nga hekurat ose do vij në darkë në orët e vona që ta takoj të atin në shtëpi, të më hapë derën. Qëllon ndonjëherë edhe mund të pijë nga stresi, pi ndonjëherë, derën vjen dhe mund ta lërë hapur, vajza është endur edhe rrugëve, më kanë çuar foto që shiko mbesa është rrugëve, unë këtë kam merak se është fëmijë, është e pambrojtur, është pa kujdesin e nënës. Nuk e di çfarë të them!

Gazetarja: Çfarë kërkon?

E afërmja: Kërkoj nga ju, prandaj kam ardhur te ju, dua që një institucion ta marrë në mbrojtje, të ketë diçka për të ngrënë, të ketë ilaçe, të ketë larje, pastërti, të gjitha.

Gazetarja verifikon kushtet, në të cilat rri 29-vjeçarja dhe tezet e saj thonë se për këtë problem janë interesuar në bashkinë e Shijakut prej prillit 2023 por ende pa përgjigje./tvklan.al