Mes zgjedhjeve të rëndësishme të mesit të mandatit në Shtetet e Bashkuara, Presidenti Donald Trump po përballet me një prej niveleve më të ulëta të mbështetjes në karrierën e tij.
Sipas një sondazhi të fundit të agjencive Reuters/Ipsos, vetëm 32% e votuesve mbështesin punën e tij në krye të Shtëpisë së Bardhë, një shifër kjo që qëndron pranë rekordit më të ulët negativ.
Rënia e vazhdueshme e popullaritetit të Trump lidhet ngushtë me pakënaqësinë e gjerë ekonomike, të nxitur ndjeshëm nga ndikimi i konfliktit me Iranin në çmimet e karburantit dhe inflacionin.
Edhe pse vetë Trump nuk është në fletën e votimit, ai u është lutur mbështetësve të tij të votojnë sikur emri i tij të jetë aty, duke bërë një fushatë intensive në mbarë vendin.
Përballë rrezikut të humbjes së kontrollit në Kongres, ai ka paralajmëruar hapur se nëse demokratët sigurojnë shumicën, ata mund të kërkojnë sërish shkarkimin e tij, ndërsa nga ana e tij është zotuar se do të përdorë fuqinë e vetos për të mbrojtur reformat e ndërmarra gjatë mandatit të tij.
/tvklan.al