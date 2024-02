Mbetet në burg Ramazan Rraja, gjykata refuzon sërish kërkesën e tij

11:06 08/02/2024

Ramazan Rraja i është drejtuar sërish gjykatës për ndryshim të masës së sigurisë. E sërish, Gjykata e Posaçme ka vendosur ta rrëzojë kërkesën e tij, duke e lënë në burg.

“Personi nën hetim Ramazan Rraja më datë 23.01.2024 ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: Revokim i masës së sigurimit “Arrest në burg” të caktuar për personin nën hetim Ramazan Rraja me vendimin Nr. 308 Akti, datë 21.07.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ose në alternativë zëvendësimin e masës së sigurimit “Arrest në burg” dhe të caktohet masa e sigurimit ajo e “Detyrimit për t’u paraqitur pranë policisë gjyqësore” ose “Arrestit në shtëpi”. Në përfundim të gjykimit, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtari Erjon Bani, bazuar në nenet 112 dhe 260 të K.Pr.Penale, me vendimin Nr. 57, datë 07.02.2024, vendosi: 1-Rrëzimin e kërkesës si të pabazuar në ligj dhe në prova. 2-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen kërkuesit. 3-Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar brenda 5 (pesë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi”, thuhet në një njoftim për mediat nga GJKKO.

Përgjatë vitit që lamë pas, Ramazan Rraja i është drejtuar disa herë gjykatës për të kërkuar ndryshim të masës së sigurisë, me argumentin se nuk është mirë nga gjendja shëndetësore ( Lexo më shumë ).

31-vjeçari akuzohet nga SPAK se është pjesë e grupit kriminal që organizoi dhe ekzekutoi planin për atentatin ndaj ish-prokurorit Arian Ndoja, Pëllumb Muharremit dhe shoferit të tyre që mbeti i vdekur, Andi Maloku. Prokuroria ka ngritur ndaj tij akuzën e sigurimit të kushteve për vrasje në kuadër të grupit kriminal dhe atë të armëmbajtjes pa leje.

Ramazan Rraja u arrestua në 19 prill të këtij viti pasi qëndroi për disa muaj në arrati ( Lexo më shumë ). Ndërkohë ai ka edhe një dënim me 12 vite burg nga drejtësia belge, që e ka gjetur fajtor atë për trafik narkotikësh./tvklan.al