"Mbetjet skarco të një shoqërie…", Shantazhe që çojnë deri në vetëflijim, çfarë kënaqësie merr dikush nga vuajtja e ankthi i tjetrit

20:07 12/02/2024

Nëna e një vajze 2-vjeçare mori vendimin e tmerrshëm për t’i dhënë fund jetës paraditen e së dielës në Kamzë. 27-vjeçarja dyshohet se e ndërmori këtë veprim për shkak të një fotografie intime, që dyshohet se u shpërnda në rrjetet sociale nga Altin Çoku, një 39-vjeçar me të cilin kishte pasur lidhje intime. Nën akuzën se e shtyu të renë drejt vetëvrasjes, 39-vjeçari u vu në prangat e policisë së Tiranës. Çoku ka pranuar se e ka bërë foton, por mohon ta ketë shpërndarë ai në rrjetet sociale ( Lexo më shumë ).

Teksa do të jenë hetimet e autoriteteve që do të zbardhin të vërtetën për këtë rast, vetëvrasja e së resë është një kambanë alarmi, për atë që duket të jetë vetëm maja e ajsbergut. Përhapja e përdorimi masiv i rrjeteve sociale, ka sjellë me vete edhe shantazhet nëpërmjet tyre.

Pre e kësaj dhune janë femrat, të cilat në rastin më të mirë marrin guximin dhe e denoncojnë. Në rastin me të keq heshtin. E në raste më ekstreme, ndërmarrin aktin e vetëflijimit. Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, duke u ndalur tek rasti i 27-vjeçares paralajmëroi këtë të hënë ndryshime ligjore sa i takon dhunës online. “I kam kërkuar Policisë së Shtetit të rrisim forcën zbuluese dhe reaguese për parandalimin dhe eliminimin e dhunës ndaj grave e vajzave, e cila mbetet forma më e përhapur e shkeljes së të drejtave të njeriut në mbarë botën! Gjithashtu ndryshimet ligjore në adresimin e rreziqeve të dhunës online, duhet të konsultohen dhe miratohen sa më shpejt” ( Lexo më shumë ).

Por kjo është njëra anë e medaljes. Në një intervistë me pedagogen e Shkencave Sociale, Eris Dhamo, gazetari Besard Jacaj, pyet me të drejtë: Çfarë kënaqësie merr dikush nga vuajtja e ankthi i tjetrit? Përgjigja më e shpejtë e Dhamos është “janë individë të cilët nuk funksionojnë normalisht”.

“Këta lloj individësh janë ata të cilët ne do t’i konsideronim “mbetjet skarco të një shoqërie”. Janë individë të cilët ne nuk e dimë si ka qenë e shkuara e tij, por mjaftohemi me të tashmen. Që e shkuara e tyre ka kaluar përmes traumave të ndryshme, vështirësive të ndryshme… A jemi ne, të përgjegjshëm këto skarcitete të një shoqërie? Studimet sot në botë na thonë që sa më e përparuar që të jetë një shoqëri, aq më shumë pavëmendje ajo do ketë, për këto hallka të buta të saj dhe aq më shumë elementë të tillë dramatikë do të prodhojë. Do kur them elementë të tillë, (nënkupton) jo të shëndetshëm për një shoqëri. Kush mund të jenë faktet që këta individë ndjenjë kënaqësi të tilla? Përgjigja e shpejtë e kujtdo nga ne (është) janë individë të cilët nuk funksionojnë normalisht. Janë individë të cilët rëndom ne i themi vuajnë nga probleme, ose kanë një sëmundje të shëndetit mendor. Janë shumë faktorët ose kushtet që i çojën këto individë në këto lloj situatash. Ne themi që një gjendje e rënduar emocionale, e tanishme ose e mëparshme, mund të prodhojnë tek këta individë depresion, një ndjenjë të thellë trishtimi, humbje interesi, ose marrje kënaqësie për ato aktivitete që në kushte normale, do t’i konsideronim anormale. Janë individë që vuajnë kryesisht nga problematika obsesive kompulsive, me mendime të pakëndshme, ose me shqetësime që bëjnë që individi të kalojë në situata jo normale”, u shpreh mes të tjerash Dhamo, për gazetarin Jacaj në Klan News./tvklan.al