Mbi 100 mln euro për riciklimin e mbetjeve në Fier e Elbasan? Rama: Shihni te Fletorja Zyrtare, s’ka vendim të tillë!

Shpërndaje







20:15 25/08/2023

Kryeministri Edi Rama ka vënë pikat mbi “i” sa takon vendimeve të qeverisë për riciklimin e mbetjeve të Fierit dhe Elbasanit, duke thënë se ato mund të shihen lehtësisht tek adresa online e “Fletores Zyrtare”.

Asaj shprehjes popullore, “hedh një budalla një gur në lumë dhe 100 të mençur s’e nxjerrin dot”, po i bashkangjis si adresë Fletoren Zyrtare, ku çdo shejtanbudalla nga ata që e kanë nxjerrë nga nuk e di ku, se qeveria paskej vendosur 100 e kusur milionë për të ricikluar mbetjet e… pic.twitter.com/3jUxJoJACY — Edi Rama (@ediramaal) August 25, 2023

“Asaj shprehjes popullore, “hedh një budalla një gur në lumë dhe 100 të mençur s’e nxjerrin dot”, po i bashkangjis si adresë Fletoren Zyrtare, ku çdo shejtanbudalla nga ata që e kanë nxjerrë nga nuk e di ku, se qeveria paskej vendosur 100 e kusur milionë për të ricikluar mbetjet e Fierit dhe Elbasanit në Dokumentin e Politikave Prioritare, mund të gjejnë se çfarë ka vendosur në fakt në atë dokument qeveria në mbledhjen e miratimit të tij, e pastaj mund t’ia tregojnë publikut, ndërkohë që për sa na takon nuk kemi vendosur asgjë të tillë!”, thotë kreu i qeverisë.

Më parë në disa media u aludua se qeveria po planifikon të shpenzojë në vijim mbi 100 mln euro për menaxhimin e mbetjeve për qarkun e Fierit dhe Elbasanit, pavarësisht se hetimet mbi inceneratorët vijojnë.

Lajme të këtij lloji, Rama i quan keqinformuese dhe të pavërteta. Ai thekson se qeveria nuk ka marrë asnjë vendim të këtij lloji.

“Me këtë rast sqaroj se shumat e përcaktuara në këtë lloj dokumenti orientues janë shuma që nuk lidhen vetëm me buxhetin, po edhe me financime të mundshme alternative, ndërkohë që guri 100 e kusur milionësh s’ka asnjë lidhje as me këtë dokument, as me ndonjë vendim tjetër tonin! Në mbyllje, mediave “investigative” që marrin pjesë në hedhje gurësh në mexhelis, u lutem të mos harrojnë t’u drejtohen edhe burimeve zyrtare, qoftë edhe për të larë gojën, sepse mund t’i kursejnë vetes figurën e keqe të të keqinformuarit që keqinformon, ndërkohë që misioni i tyre është ta informojnë publikun duke e mbrojtur nga keqinformimi”, përfundon ai në rrjetin e tij social “X”./tvklan.al