Mbi 13 mijë raste aktive me Covid në RMV

19:47 06/02/2022

Autoritetet apelojnë për marrjen e dozave

Ministri i Shëndetësisë Bekim Seli pas vizitës në spitalin për Covid në Veles apeloi te qytetarët që të vaksinohen dhe të respektojnë masat anti-Covid.

Autoritetet e shëndetësisë në vend njoftojnë se numri i rasteve aktive me COVID-19 është 13.726. Ndërkaq, për të mbikqyrur situatën e të sëmurëve por edhe të personelit mjekësor, Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali sot ishte për vizitë në spitalin Covid në qytetin e Velesit. Sali tha se do të vazhdojë t’u ofrojë mbështetje profesionistëve të shëndetësisë për sakrificat dhe luftën me Covid-19. Ai iu bëri thirrje qytetarëve për respektimin e masave dhe vaksinim sa më masiv.

“Ne vazhdojmë t’u ofrojmë mbështetje të ngushtë profesionistëve të shëndetësisë për përpjekjet mbinjerëzore, sakrificat dhe luftën për çdo jetë njerëzore përmes vizitave të tilla në qendrat e tjera Covid. Synimi i përbashkët është rritja e mbulimit të vaksinimit dhe respektimi i masave parandaluese.”

Deri më tani në vend janë kryer gjithsej 1.814.187 testime për COVID-19. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostifikuar me COVID-19 që nga fillimi i epidemisë është 277.137, numri i të shëruarve është 254.862, ndërsa numri i të vdekurve është 8.549.

Tv Klan