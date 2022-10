Mbi 2 mijë të regjistruar për maratonën e Tiranës

16:03 15/10/2022

Muzaka: 35 vende pjesëmarrëse, promovim kryeqytetit

Mbi dy mijë persona janë regjistruar deri tani për të marrë pjesë në edicionin e gjashtë të Maratonës së Tiranës që pritet të mbahet në 23 Tetor.

“Është hera e parë që po regjistrohem, së bashku me një grup miqsh, për të parë veten meqenëse merrem me sport”.

Drejtori i sportit në Bashkinë e Tiranës, Gjergj Muzaka thotë se interesimi këtë vit ka qene i lartë nga 35 vende të botës.

“Është një aktivitet ndërkombëtar që pjesëmarrja pritet të jetë e madhe. Ka shumë çmime, kategori, por qëllimi në vetvete nuk është podiumi, por ka shumë arsye për të qenë pjesë e një maratone, pasi ka vend për secilin nga ne, të sfidosh mikun, moshën, kauzën, apo të sfidosh veten nga një pikë tek tjetra. Interesimi për maratonën ka ardhur në rritje. Përditë po regjistrohen, deri në datën 17 tetor mund të regjistrohen tek faqja online e maratonës ose dy pikat”.

E kthyer tashmë në traditë, maratona e Tiranës që këtë vit vjen me logon “Run for peace”, do të shërbejë edhe për promovimin e kryeqytetit, pasi itinerari përshkon pikat më atraktive në Tiranë.

“Ajo ditë kthehet në një ditë feste ku itinerari përshkon pikat kryesore të qytetit ku do jenë të instaluara edhe 7 stenda për një program artistik që përveç vlerave ose promovimit të qytetit, shërben për të promovuar edhe traditën ose vlerat artistike që ne kemi”.

E certifikuar nga Federata Ndërkombëtare e Atletikës, vrapuesit do të ndjekin të njëjtin itinerar si viti i kaluar.

“Maratona e Tiranës njihet edhe ndërkombëtarisht, është certifikuar nga Federata Ndërkombëtare e Atletikës dhe për 5 vite e kemi marrë këtë certifikatë për të ndjekur të njëjtin itinerar”.

Për të rinjtë që nuk kanë mbushur moshën 18 vjeç për t’u bërë pjesë e maratonës, në datën 22 Tetor mbahet “fun run” kushtuar atyre.

Por cilat janë risitë në “fun run”?

“Edhe kjo garë ka disa kategori që mund të vish të vraposh me familjen, me qenin tënd special, me ata që kanë aftësi të kufizuar dhe kategoria me patina”.

“Run for peace” ka 4 kategori me nga tre çmime secili. Për kategorinë 42 km, çmimi i parë është 5 mijë Euro.

Tv Klan