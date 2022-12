Mbi 3 mijë ha nën ujë, 155 banesa të rrethuara

15:49 17/12/2022

Sinoptikanët: Reshjet ndërpriten prej së dielës

Nën ujë kanë mbetur zonat veriore të Shqipërisa pas reshjeve të rëna ditëve të fundit. Në Bashkinë e Shkodrës 155 banesa janë me prezencë uji në oborre, ndërsa 2 të tjera janë përmbytur.

Edhe tokat bujqësore vijojnë të jenë nën ujë, në zonën e Shkodrës janë përmbytur 3020 hektarë tokë.

Përveç prezencëssë ujit, në Njësinë Administrative Bërdicë ka pasur edhe ndërprerje të energjisë elektrike. Lajmi i mirë vjen nga meteorologët, pasi parashikojnë përmirësimtë motit.

Hakil Osmani:Për fat të mirë kemi ndalim të reshjeve duke filluar nga e diela e në vijim. Do kemi mot të kthjellët, herë pas here dhe kalime të pakta të vranësirave që nuk do sjellin reshje shiu.

Moti i kthjellët do dobësojë edhe fuqinë e erës që gjatë së premtes ishte problematike në bregdet, dhe zonat luginore.

Nga kjo e shtunë edhe temperaturat janë në renie.

Hakil Osmani: Edhe dita e dielë sjell rënie me 2 gradë Celcius, duke bërë që maksimumi të luhaten rreth vlerave 17, apo 18. Duke bërë që në javën që vjen të kemi temperatura tipike të Dhjetorit.

