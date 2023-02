Mbi 37 mijë viktima nga tërmeti në Turqi e Siri

00:01 14/02/2023

Nxirren të mbijetuar edhe pas 8 ditësh nën rrënoja

Kjo grua u nxor e gjallë pas 175 orësh nga rrënojat që shkaktoi tërmeti i fuqishëm i fillimit të javës së kaluar në Turqi. Naide Umai është e mbijetuara e radhës që u nxor nga mbetjet e banesës së saj të shkatërruar në provincën jugore Hatai. Rasti i saj mban të gjalla shpresat që po zbehen çdo orë që kalon, teksa operacionet e kërkim shpëtimit kanë hyrë në ditën e 8. Në fundjavë punonjësit e ekipeve të emergjencës nxorën nga rrënojat edhe këtë të porsalindur.

Bilanci i viktimave është rënduar orët e fundit, në mbi 37 mijë, ndër të cilët mbi 31 600 vetëm në Turqi e rreth 5 700 në Siri.

Tragjedia ka bërë që tensionet politike të lihen mënjanë. Në Antakjas, ndër më të goditurat nga tërmeti, shkoi për vizitë ministri i Jashtëm grek Nikos Dendias.

Ai u shoqërua nga homologu i tij turk Mevult Çavushollu, me të cilin takimet e viteve të fundit kanë qenë vetëm për të shmangur luftën me dy vendeve për mosmarrëveshjet për Egjeun dhe Mesdheun Lindor. Greqia ka ofruar ndihma me trupa emergjence dhe mjete logjistike në këto ditë të vështira për Turqinë.

Kombet e Bashkuara thonë megjithatë, se numri i viktimave mund të dyfishohet pasi në shumë zona ka ende shumë punë për të bërë për nxjerrjen e trupave. Problematike vazhdon të jetë situata në Siri, ku regjimi i Asadit nuk lejon dërgimin e ndihmave ndërkombëtare në zonat rebele, që kanë prioritet në marrjen e tyre.

Damasku kërkon që të hiqen sanksionet ndërkombëtare kundër qeverisë së Asadit, për të mundësuar dërgimin e njëtrajtshëm të ndihmave në gjithë zonat e goditura nga tërmeti në Siri. Shtetet e Bashkuara bënë thirrje që palët në konflikt të bashkëpunojnë për të koordinuar operacionet e shpëtimit.

