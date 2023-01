Mbi 400 mijë Euro të vjedhura nga pastruesja, gazetari: Denoncimi ka qenë vetëm për 120 mijë Euro

Shpërndaje







18:54 09/01/2023

Rasti i vjedhjes së 520 mijë Eurove nga nënë e bir, Rozeta e Havier Dobi, është ngjarja kryesore e rendit të ditës. Gazetarët e Tv Klan kanë sjellë raportime të njëpasnjëshme lidhur me vjedhjen e bujshme duke zbuluar detaje të dinamikës së ngjarjes. I ftuar në “Rudina”, gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj i cili përmbledh të gjitha zhvillimet e deritanishme lidhur me vjedhjen në shtëpinë e zyrtares Alda Klosi, përmend një detaj që nuk është qartësuar nga autoritetet lidhur me denoncimin.

Rudina Magjistari: Këto para i janë vjedhur të njëjtës grua, pra të zonjës së shtëpisë që bëri dhe denoncimin apo… domethënë si është referuar deri tani?

Besar Bajraktaraj: Kjo është një nga pikëpyetjet më të mëdha të kësaj historie pasi edhe prokuroria gjatë ditës së sotme nuk e shpjegonte në seancën gjyqësore pasi nuk kanë kryer sa duhet verifikime pasi ngjarja ka 2-3 ditë që ka ndodhur. Sipas prokurorisë, shuma nuk është ende e përcaktuar por denoncimi ka qenë vetëm për 120 mijë Euro që vetë janë pranuar edhe nga Alda Klosi./tvklan.al